Filtrado el primer smartphone Samsung con Android Go

Android Go es la versión del sistema operativo móvil adaptada a smartphones de gama baja. Así los dispositivos con 1 GB o menos de memoria RAM ganarán funciones a priori imposibles.

Como uno de los fabricantes líderes, había expectación por conocer el primer teléfono de Samsung bajo Android Go. Según la última filtración, el modelo se apodaría SM-J260F e integraría el mentado GB de RAM entre las siguientes especificaciones: pantalla Super AMOLED de 5 pulgadas, procesador Exynos 7570 de cuádruple núcleo a 1,4 GHz, 16 GB de almacenamiento interno, batería de 2.600 mAh, cámara trasera de 8 megapíxeles y fontral de 5 megapíxeles.

Comercialmente, el teléfono se referiría como Samsung Galaxy J2 Core y la base de su sistema operativo sería Android 8.1 Oreo, con versiones optimizadas de las principales aplicaciones de Google (Assistant Go, YouTube Go, Google Maps Go, Gmail Go, Chrome Go, Google Go y Files Go).

A la espera de confirmación oficial, el terminal se lanzaría en Reino Unido, Alemania, Italia, Polonia y Francia.