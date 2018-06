iOS 12: descubre si es compatible con tu iPhone o iPad Memoji, los nuevos avatares animados de iOS / Apple El sistema operativo móvil de Apple potencia su asistente por voz y las funciones de realida aumentada JOSÉ CARLOS CASTILLO Martes, 5 junio 2018, 11:38

Apple ha presentado la nueva versión de su sistema operativo móvil, iOS 12. La primera beta ya se encuentra disponible, si bien habremos de esperar al otoño para su lanzamiento formal, junto a los nuevos modelos de smartphones y tabletas electrónicas que preparan los de Cupertino.

Ahora bien, no todos los dispositivos resultarán compatibles con esta iteración de iOS. En lo que al iPhone respecta, el listado de Apple contempla los siguientes modelos: iPhone SE, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone X.

Por su parte, serán compatibles los iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad Mini 4, iPad (2017), iPad (2018), iPad Pro de 9,7 pulgadas, iPad Pro de 10,5 pulgadas y iPad Pro de 12,9 pulgadas en cualesquiera de sus generaciones.

iOS 12 también podrá instalarse en el iPod Touch de sexta generación, sin revisión desde 2015 pese a los últimos rumores.

Entre las novedades del sistema operativo destacan ARKit 2.0; la integración de Siri en cualquier aplicación; las adiciones al modo «no molestar»; los consabidos «memoji» y las llamadas grupales de FaceTime.