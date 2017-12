Las velocidad de fibra óptica en España ya alcanza 1 GB

Se amplía el número de compañías de telecomunicaciones que ofertan fibra óptica de un giga simétrico Jueves, 28 diciembre 2017, 10:39

Si el panorama de la fibra óptica en España ya se había puesto muy interesante a principios de año, con varios operadores comercializando fibra de 300 Mbps, se ha subido el listón a finales del 2017. Ya son varios los operadores que incluyen en su catálogo ofertas de fibra con una velocidad de 1 GB, y todo apunta a que todas las grandes compañías seguirán este movimiento durante el próximo año.

En septiembre de 2017 fue Vodafone el primer gran operador en España que anunció velocidad fibra óptica de 1 Gbps. El lanzamiento estaba disponible en un principio para clientes con paquete convergente, y después extendió la oferta a los usuarios de sólo fibra. La conexión de un giga simétrico actualmente solo está al alcance de cuatro millones de domicilios, aunque la intención de Vodafone es la de ampliar la cobertura progresivamente durante los próximo meses.

La siguiente compañía que confirmó la comercialización de esta modalidad de fibra fue Orange. Sin embargo, su oferta no era accesible a particulares, sino que estaba enfocada y limitada al área laboral, para empresas y profesionales autónomos. Movistar también se pronunció sobre este tema, aunque se quedó en un anuncio para el futuro: para 2018 comenzaría la instalación de una red de cobertura de fibra óptica de plástico (POF). Esta tecnología, además de tener un despliegue rápido y económico, reducirá los costes de mantenimiento y mejorará sustancialmente la calidad de la conexión, permitiendo un 1 GB simétrico.

El último operador que se ha animado a despedir el año con una oferta de fibra óptica de 1 Gb en su repertorio ha sido Yoigo. Bajo la denominación comercial La de Casa 1 Gb, su oferta solo fibra se promociona incluyendo una línea móvil con 500Mb gratis. Además, la línea teléfono fijo incorpora llamadas ilimitadas a otros fijos y sesenta minutos a móviles. El lanzamiento se produjo el pasado 13 de diciembre tanto en la modalidad sólo fibra como en sus paquetes convergentes de internet en casa y tarifa móvil, conocidos como Las Combinadas. Yoigo también ofrece paquetes de fibra 1GB para pymes y autónomos bajo la fórmula de Combinadas Pro.

Con esta intención de las compañías por instaurar la máxima velocidad en fibra óptica, el mayor obstáculo para que el despliegue no sea más rápido es la cobertura de red. Las grandes corporaciones no quieren apresurarse en anunciar ofertas de esta tecnología si no tienen garantizado un mínimo de hogares provistos de esta velocidad, o presencia en los principales núcleos de población en el territorio nacional.

Con la suma de Yoigo a esta competición, el grupo MásMóvil da un nuevo impulso a su oferta de fibra óptica más Premium, para medirse frente al operador británico (Vodafone) y al francés (Orange). El buen funcionamiento de esta tecnología y la confianza de sus clientes en estas ofertas servirán para medir el éxito de su implementación.