Manuel Bartual: «Me pasan cosas raras desde hace meses» Manuel Bartual. / Ramón L. Pérez El tuitero que con el relato de sus vacaciones pasó de 16.000 a 449.000 seguidores defiende que Twitter es también una herramienta para la ficción JAVIER F. BARRERA Granada Jueves, 14 junio 2018, 20:11

Manuel Bartual sube al escenario y, por supuesto, lo primero que suelta micro en mano a modo de saludo es que «me pasan cosas muy raras desde hace unos meses». Y los asistentes estallan en una sonora carcajada. A continuación, aparece en la pantalla la frase que le ha cambiado la vida: «Ando de vacaciones desde hace un par de días en un hotel cerca de la playa». Es el comienzo «de una historia que conté durante siete días». Tuvo consecuencias. «Me lo pasé muy bien contándola. Y fue el germen de una historia que conectó mucho con la gente, pasé de 16.000 a 449.000 seguidores. Tuvo 555k RTs y alcanzó 1.3B (de billón) de impresiones y 4M de 'likes'».

Bartual explicó cómo fraguó su historia. «Utilicé lo que tenía a mi alcance estando de vacaciones. Vi claro jugar con la idea de 'La invasión de los ultracuerpos', una de mis películas favoritas. Tuve en mente 'El proyecto de la bruja de Blair', que es una película de 1999, de un grupo de estudiantes que desaparece en un bosque cuando investiga una leyenda. Años después se encuentran sus cintas… Y es una pleícula de terror». Señala de esta última cinta que «se aprovecharon mucho para su promoción de Internet, que estaba llegando entonces a los hogares, y no llegaron a decir que era ficción. Cuando la vi en el cine fue una experiencia brutal».

Luego, Bartual repasa el resto de material en el que se inspiró para su serie tuitera. Desde 'Marble Hornets' del 2008-2011, sobre un estudiante al que le sucede que desaparece su compañero de habitación y rebuscando encuentra unos vídeos». En este caso, es una web serie.

Respecto a 'Ghost Watch, resaltó que es un programa de ficción retransmitido en la noche de Halloween en 1992. «Es un 'reality' en estudio y en exteriores con un equipo que busca casas con fantasmas. Acababa fatal. Se emitió en una franja que siempre había ficción.

Se avisó que era ficción. Pues nada. La centralita de BBC se saturó con 30.000 llamadas». Recordó, por supuesto, la retransmisión radiofónica de 'La Guerra de los Mundos', de Orson Welles.

«¿Qué tiene que ver todo esto?», se preguntó sobre el escenario de TATGranada. «Todos utilizaron el medio más apropiado en su época para jugar con los límites entre realidad y ficción». «Nuestra generación es Internet. Estoy seguro que Orson Welles en 2018 hubiera hecho 'La Guerra de los Mundos' en Twitter».

¿Qué provoca?

Bartual volvió a responder su propia pregunta con el ejemplo de un youtuber que escribió respecto a su serie veraniega: «No me lo quiero creer del todo pero tampoco quiero pensar que es mentira».

Entonces, analizó Manuel Bartual el éxito de su aventura tuitera, en la que de forma ficcionada, narra como un doble suyo entra en su habitaciuón del hotel playero, le roba una camiseta, le sigue de vuelta hasta Madrid y se lía al final entre tuits con fotos y vídeos un colosal follón que atrapó a mile sde tuiteros.

En primer lugar Bartual cree que la época del año es fundamental. Y su serie fue lanzada en Twitter en verano. También cree que «fue un fenómeno de Twitter para Twitter, donde se convierte en el sofá de nuestra casa donde comentamos con nuestros amigos a través del móvil». También es importante «el manejo de los tiempos, en mi caso, una semana».

Bartual contó el proceso que paso para darse cuenta de lo que su serie estaba provocando. «Un viernes a la noche paré a cenar. Un amigo me mandó un vídeo de siete adolescentes viendo el vídeo de cuando el tipo entra en la habitación. La peña estaba mordiéndose las uñas. Me di cuenta perfectamente lo que pasaba al otro lado. Estaban quedando para consumir la historia. Comprendí entonces el alcance del fenómeno».

Y llegó entonces la locura. «José Coronado lo vio claro y me mandó un tuit con la foto de su poli violento y me decía que no me preocupe que lo iba aa solucionar todo». Y más. «Iker Casillas se volvió loco haciendo memes conmigo de pelis conocidas». Y luego Iñigo Errejón, Guardia Civil, marcas como Trivago. ¡Cristina Pedroche quiso dar las campanadas conmigo!. Se desató la creatividad en memes, carteles de películas, maquillajes, y hasta un disfraz de Halloween con mi cara!».

Para terminar, Manuel Bartual contó que «lo más emocionante fue que la etiqueta #GraciasManuel fue TT cuando terminé la historia». Y frases como «Jamás pensé que Twitter me haría tan feliz». «Hay gente incluso que escribe que está esperando la segunda temporada».

«Lo que nos diferencia de los animales, acabó, es que contamos historias». «Y queremos más historias.