Facebook, Google, Amazon y hasta el aspirador Roomba nos espían: ¿hay alguna forma de evitarlo? FOTOLIA El escándalo de la filtración de datos de la red social de Mark Zuckerberg demuestra que el derecho a la privacidad de los usuarios de los productos y servicios tecnológicos es una quimera IÑAKI JUEZ Viernes, 23 marzo 2018, 00:47

Privacidad. Un concepto cada vez más difuso para un sector tecnológico que obliga a los usuarios casi a vender su alma a cambio de poder disfrutar de las redes sociales y el resto de servicios de dispositivos móviles a los que ya no podemos renunciar. Y todo ello pese a que cada cierto tiempo salen a la luz noticias de lo más inquietantes que deberían alertarnos de la pérdida progresiva de nuestra intimidad. Como el reciente escándalo que ha puesto a Facebook en el ojo de un huracán mediático sin precedentes al conocerse la filtración de los datos personales de 50 millones de sus usuarios para ser utilizados con fines políticos. «Y esto me temo que es sólo la punta del iceberg», apunta Luis Corrons, uno de los responsables técnicos de Panda, la empresa bilbaína famosa por su antivirus.

La polémica en la que se ha visto involucrada la compañía de Mark Zuckerberg demuestra que nuestra huella digital en las redes sociales puede dar demasiadas pistas sobre nuestra vida. A través de sofisticadas herramientas informáticas se puede conocer nuestra orientación sexual, preferencias políticas, nivel económico y demás aspectos de nuestra forma de ser que preferiríamos que se mantuvieran ocultos a las grandes corporaciones. Datos recogidos a través del tipo de cosas compartimos, a quién seguimos en las redes sociales o nuestros hobbies. El viejo axioma de la información es poder, elevado a la máxima potencia.

¿Como evitar que nos tengan tan calados a través de Internet? La solución más rápida sería eliminar nuestra cuenta como sugiere el movimiento #DeleteFacebook que se apoya, ironías de la vida, en Twitter. Hacerlo es bastante sencillo. Pero Corrons no ve mucho futuro en este movimiento porque aplicaciones como Facebook «son muy útiles, sobre todo para seguir en contacto con amigos y familiares que viven lejos de nosotros. Yo no pienso dejar de utilizarlo por este escándalo», declara el directivo de la empresa de ciberseguridad bilbaína. Por ello, lo poco que se puede hacer en el caso de aceptar estas reglas del juego es «evitar exponerse tanto. No es aconsejable estar todo el rato compartiendo y expresando nuestra opinión» explica Luis Corrons. Sobre todo si son temáticas tan sensibles como la política o la religión.

Pero no sólo es Facebook la que se dedica a recoger todo tipo de información personal sobre sus usuarios. Todas las empresas tecnológicas que ofrecen sus servicios online atesoran una ingente cantidad de datos de las personas que se dan de alta en ellos. Incluso la geolocalización constante activada en nuestros móviles es utilizada por compañías como Google para saber en todo momento dónde estamos. Y da igual que decidamos desactivar el GPS del celular para recuperar nuestra privacidad. «Al final, saben cuál es nuestra posición tras triangular las señales de las Wifis cercanas o las de las antenas de las compañías telefónicas porque al usar por vez primera aplicaciones como Google Maps dimos el permiso necesario para ello», apunta Corrons.

Imagen del asistente de Google en un móvil.

Pero no sólo las multinacionales tecnológicas saben dónde estamos. Ahora, incluso se dedican a grabar lo que decimos. De nuevo otro ejemplo con Google como protagonista. La empresa del buscador más famoso de Internet guarda nuestras conversaciones cotidianas, aparentemente al azar, para, teóricamente, mejorar el reconocimiento de voz de Google Assistant, el mayordomo virtual de la multinacional del buscador creado para hacer frente al Siri de Apple o la Cortana de Microsoft.

Para evitar suspicacias, la compañía estadounidense permite al usuario acceder a través del apartado Voz y Audio de la página https://myactivity.google.com a las grabaciones almacenadas y, si lo cree conveniente, borrar las que considere demasiado privadas, ya que muchos de ellos son captadas cuando no estamos usando el smartphone. Sin dudar de la buena intención de Google, el hecho de que esté registrando este tipo de archivos sin que seamos conscientes de ello da auténtico pavor.

Como pavor ha dado, sobre todo a los usuarios afectados, la ola de casos de altavoces inteligentes para el hogar de Amazon que se reían solos, sin que nadie se lo pidiese. Unas carcajadas siniestras a cargo de Alexa, el asistente virtual de la multinacional dedicada al comercio electrónico, que han dado lugar a situaciones totalmente surrealistas que parecen sacadas de un episodio de la popular serie de ciencia ficción 'Black Mirror'. La explicación de la compañía tampoco tranquiliza nada. Al parecer, el dispositivo, el popular Amazon Echo, creía que sus aterrorizados dueños le pedían que se muriera de la risa.

El caso es que ninguno de ellos ejecutó esa orden, lo que quiere decir que todo el rato están escuchando sus conversaciones y no sólo cuando se le pide que se active con el ya famoso 'Alexa'. De hecho, como sucede con Google, podemos revisar las grabaciones de voz en la aplicación para móviles del gadget de moda en EE UU y Reino Unido, y borrarlas. Eso sí, con el aviso de que esta acción pude degradar el funcionamiento del servicio y con la duda de que si realmente estas conversaciones desaparecen para siempre de sus discos duros.

En caso de no utilizar esos asistentes de voz, Luis Corrons aconseja deshabilitarlos como medida práctica de prevención para salvaguardar nuestra intimidad si no se usan. «Hay que tener en cuenta que Alexa, Siri, Cortana, etc nos están escuchando todo el rato de forma indiscriminada y almacenando todo lo que graban con el objetivo de recoger todo tipo de información. Cuanta más mejor para después trabajar sobre ella y sacar algún tipo de beneficio», recuerda este directivo de Panda. «No tengo nada que ocultar, pero todos tenemos derecho a nuestra privacidad aunque a muchos les dé igual, sobre todo a los más jóvenes», remacha

Un espía llamado Roomba

Imagen del aspirador inteligente Roomba.

Incluso un elemento tan aparentemente inocente como un aspirador Roomba puede servir para socavar nuestra privacidad, en este caso a través de los planos de nuestros hogares recogidos por este aspirador inteligente mientras limpia el polvo. La compañía detrás de este popular dispositivo de limpieza, iRobot, sorprendió a todo el mundo cuando anunció el pasado mes de julio su intención de vender los mapeados de millones de casas a multinacionales del sector de la talla de Apple, Amazon o Google. Ante tan polémica decisión, la empresa demostró que, según la letra de pequeña del pliego de condiciones para poder empezar a utilizar el aparato y que la práctica totalidad de usuarios nunca lee, tenía todo el derecho a hacerlo. Una vez más, la intimidad de los clientes queda en entredicho.

Visto, lo visto, ¿qué podemos hacer para salvaguardar esa especie en peligro de extinción llamada privacidad? «Apagar el móvil y demás dispositivos inteligentes», bromea Luis Corrons. El problema es que ya nadie quiere volver a vivir en un mundo desconectado. Internet se ha convertido casi en un derecho fundamental al que muy pocos están dispuestos a renunciar.

Es el caso de las personas que han decidido vender sus modernos smartphones para volver a usar aquellos teléfonos de los 90 que sólo servían para llamar y, como mucho, mandar SMS's. Una solución que este experto en seguridad informática considera «poco realista, ya que me cuesta mucho creer que la mayoría de la gente estaría dispuesta a sacrificar aplicaciones tan populares como WhatsApp por su privacidad».

La UE sale en defensa de la privacidad

El GDPR comenzará a aplicarse en mayo.

Por eso, la gran esperanza para Corrons radica en parar los pies a las grandes tecnológicas a golpe de decreto legislativo. «Hay que obligarlas a que informen claramente a sus usuarios de lo que hacen con los datos que recogen a través de sus dispositivos y no solo a través de las letras pequeñas escondidas en sus interminables documentos de condiciones de uso. «Si hay importantes multas por detrás, seguro que estas empresas se lo piensan dos veces antes de saltarse a la torera la regulación», sostiene el responsable técnico de la empresa de antivirus bilbaína.

Es el caso del Reglamento General de Protección de Datos Europeo, más conocido por las siglas GPDR (General Data Protection Regulation), que entrará en vigor a partir del 25 de mayo y que contempla sanciones económicas para las empresas que no respeten la ley de hasta 20 millones de euros o el equivalente al 4% de su facturación global anual. Se trata, de esta forma, de proteger la privacidad de los datos personales de los ciudadanos de los países de la UE, sobre todo en el caso de que las empresas e instituciones públicas los hayan recolectado sin que hayan sido debidamente notificados.

También la nueva regulación trata de controlar cómo se procesa, almacena y utiliza toda la información recogida por métodos legales. Pese a ser una norma del viejo continente, será de obligado cumplimiento para todas las compañías extranjeras que ofrecen sus servicios a los europeos. «Y eso incluye a los grandes colosos tecnológicos estadounidenses como Apple, Google o Microsoft», apunta Corrons. Entre las nuevas obligaciones que deberán acometer a partir de esa fecha, se encuentras sus bases de datos, que tendrán que ser auditadas y mantener un registro de las mismas.

Esta nueva regulación incluye también la obligación por parte de las compañías de comunicar a la opinión pública cualquier posible ataque informático que haya puesto en peligro la seguridad de sus bases de datos en un plazo máximo de 72 horas. Una norma que ya era de obligado cumplimiento en países como EE UU. «Por eso salen a la luz tantas noticias de empresas estadounidenses que informan de hackeos de usuarios y contraseñas. A partir del mes de mayo, vamos a ver cómo proliferan este tipo de informaciones sobre ataques informáticos a compañías europeas», predice el directivo de Panda. Y si se demuestra la negligencia de estas compañías a la hora de salvaguardar los datos de sus clientes, «las sanciones económicas pueden ser millonarias», añade.