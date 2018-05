Los españoles no saben crear una contraseña segura Los españoles se olvidan de la seguridad en la red. / Archivo INTERNET Los internautas olvidan renovar sus contraseñas para mejorar la seguridad INNOVA+ Madrid Lunes, 21 mayo 2018, 17:42

Más de 30 millones de internautas, penetración de los smartphones en la sociedad muy por encima de la media con un 80%. Números que hacen ver que la sociedad española está más que preparada para el futuro o, quizá no.

Un estudio de Acierto.com muestra la cara b de estos datos y es que el 89% de los españoles no sabe cómo crear una contraseña segura.

A pesar de la elevada cantidad de internautas, 2 de cada 5 de ellos no suelen actualizar sus equipos cuando los dispositivos lo solicitan y hasta el 89% ignora cómo crear una contraseña segura.

Además, el 92% de los internautas piensa que basta con que su clave no incluya su usuario o con añadir letras mayúsculas y números.

El informe añade además que ocho de cada diez de los españoles no cambia sus contraseñas con regularidad, a lo que se suma que solo el 20% de los usuarios modifica sus contraseñas cada seis meses.

No obstante, la mayoría de los encuestados no cuenta con el hábito de cambiar sus claves, ya que el 16,7% reconoció no hacerlo nunca, casi nunca (30,7%) o solo «de vez en cuando» (32,4%).

En cuanto al tipo de virus, los malware encabezan la lista y son los responsables de 1 de cada 5 infecciones, mientras que el phishing solo ocupa el 2% de los ataques sufridos, ocupando el último puesto del ranking.