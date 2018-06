Los videojuegos revelan su arte en el Victoria & Albert Museum de Londres Videogames: Design/Play/Disrupt / Victoria & Albert Museum La exposición Videogames: Design/Play/Disrupt explora el proceso creativo de conocidos títulos SARA BORONDO Jueves, 21 junio 2018, 12:22

El Victoria & Albert Museum londinense, dedicado a las artes decorativas y las bellas artes, acogerá del 8 de septiembre al 24 de febrero del año que viene la exposición Videogames: Design/Play/Disrupt, en la que se mostrará parte del proceso creativo de algunos de los videojuegos más representativos con parte del trabajo de diseño, arte conceptual y prototipos junto a algunas instalaciones.

Entre las obras que se podrán ver hay bocetos que profundizan en el desarrollo emocional y las relaciones entre Ellie y Joen de The Last of Us y la evolución de la creación del protagonista de Journey, se analizará cómo ha reinterpretado Nintendo el género de los shooter en tercera persona en Splatoon y se podrá jugar a How do you do? Un juego semiautobiográfico de Nina Freeman que explica el descubrimiento de la sexualidad de la protagonista, pero también se mostrarán otros aspectos relacionados con la cultura del videojuego como imágenes de los mundiales de 2017 de League of Legends, o una reproducción en Minecraft de Poniente, el ficticio continente de la serie de libros Canción de Fuego y Hielo e incluso se podrán ver obras como Le Blanc Seing de Rene Magritte que sirvió de inspiración para una escena de la aventura Kentucky Route Zero.

El V&A lleva desde 1960 recogiendo obras de arte digital; entre sus colecciones está The Computer Arts Society Collection y el archivo The Patric Prince. Videogames: Design/Play/Disrupt es la segunda gran exposición del Departamento de Diseño, Arquitectura y Digital del V&A, que busca representar los objetos de diseño más influyentes y relevantes de nuestra época y es responsable de la estrategia Rapid Response Collecting, que busca responder con inmediatez a tendencias clave actuales del diseño planteando preguntas sobre globalización, cultura popular, política, cambio demográfico o tecnología. Así, la colección del V&A incluye la app Flappy Bird o una versión de WeChat, la red social más utilizada en China, con 963 millones de usuarios activos al mes.