¿Qué son los videojuegos responsables? That Dragon, Cancer / Numinous Games «That Dragon, Cancer» y «Massïra», dos ejemplos de conciencia social a través del ocio electrónico SARA BORONDO Viernes, 29 junio 2018, 15:24

No todos los juegos están pensados para pasar un buen rato o poner a prueba las habilidades del jugador. Hay otros, conocidos como serious games, que intentan enseñar al jugador alguna habilidad importante relacionada con la salud, el trabajo. Dentro de este apartado de serious games hay algunos que se centran en llamar la atención sobre una situación social, enfermedad… A diferencia de los juegos comerciales, los serious games y los que intentan concienciar no están desarrolladas por grandes productoras ni los hacen estudios con presupuestos multimillonarios, sino que son pequeños proyectos normalmente independientes, y, tal vez por la misma razón, no suelen ser demasiado conocidos.

El ejemplo más conocido de los últimos años es That Dragon, Cancer (PC, iOS, Android), en el que unos padres cuentan la enfermedad de su hijo, diagnosticado de cáncer cuando tenía un año de vida y murió cuatro años después. El juego recorre el dolor de la familia durante ese tiempo, la crisis de fe que supuso en los padres del pequeño y la angustia ante un final inminente. Ryan y Amy Green decidieron verter su experiencia en un juego como homenaje a su hijo y para concienciar a los jugadores de todo el sufrimiento que padecen las familias de los enfermos de cáncer. Han pasado tres años y medio del lanzamiento del juego pero esto no le ha restado ni un ápice de dureza y es imposible jugarlo sin salir cambiado por la experiencia.

Actualmente hay varios juegos españoles que intentan también remover la conciencia de los jugadores. Uno de ellos, Massïra, está siendo desarrollado por Frost Monkey bajo el amparo del programa PlayStation Talents, y busca que el jugador empatice con la situación de los refugiados sirios a través de la historia de Numi y su abuela Yara, a las que el jugador acompañará a lo largo de su huida desde Siria para intentar llegara a Europa huyendo de la guerra que asola su país. Massira es un juego de exploración y puzles que mostra´ra la jugador toda la dureza del viaje que miles de refugiados han realizado ya en el que las decisiones afectan a la historia y quetiene un estilo artístco único que saldrá para PlayStation 4. Los escenarios del juego están basados en el recorrido real de los refugiadoss.