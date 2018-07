La serie GTA tiene importantes descuentos en las rebajas de Steam GTA V / Rockstar Games El juego base de GTA V está un 67% más barato del precio habitual SARA BORONDO Lunes, 2 julio 2018, 14:39

Las rebajas de Steam siguen dando buenas noticias a los jugadores. Una de las series con grandes descuentos es Gran Turismo V en todas sus ediciones. El juego base está un 67% más barato del precio habitual, de forma que se puede comprar por 19,79€, mientras que la Premium Online Edition -que incluye el juego normal y Criminal Enterprise Starter Pack- tiene el mismo descuento y cuesta 35,10€. El pack de la Premium Online Edition & Megalodon Shark Card está un 62% rebajado, lo que deja el precio en 47,85 € y la versión con la Grean White Shark Card Bundle se queda en 45,81€ con la rebaja del 62%. El contenido descargable está a mitad de precio, por 22,49€.

Los descuentos llegan a otros juegos de la serie como GTA: Episodes from Liberty City (que incluye Lost and Damned y The Ballad of Gay Tony) a un precio de 5,24€ (un 65% más barato de lo habitual).

Las rebajas de los juegos anteriores de la serie en Steam los deja a un precio inmejorable. Grand Theft Auto IV tiene una rebaja del 65%, con lo que cuesta 6,99€ en su edición normal y 8,99€ (un 70% menos de lo habitual) en la Complete Edition. Grand Theft Auto III (juego de 2008) está a un 65% de descuento, lo que lo deja en 3,49€, el mismo precio al que se pueden comprar uno de los capítulos más aclamados de la serie, GTA: Vice City, y GTA: San Andreas. Con un 70% de descuento -un precio de 14,99€- una de las grandes apuestas para quienes deseen conocer a fondo la serie es la Grand Theft Auto Collection, que incluye GTA III, GTA IV, GTA: Episodes from Liberty City, GTA: San Andreas y GTA: Vice City. Todas estas ofertas terminan este jueves, día 5.