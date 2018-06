PS4 recibe la gama de juegos económicos PlayStation Hits

Sony ha resucitado su gama de juegos a precio económico (Platinum) bajo la nomenclatura PlayStation Hits. Los títulos seleccionados ya están disponibles a un precio recomendado de 19,99 euros, tanto en formato físico como digital.

Hablamos de exclusivas o superventas de terceros para PlayStation 4, como Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón, Bloodborne, Rayman Legends o Yakuza 0 entre los siguientes:

Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón

LittleBigPlanet 3

DRIVECLUB

Ratchet & Clank

Killzone Shadow Fall

Bloodborne

inFAMOUS: Second Son

The Last of Us Remastered

Project CARS

Dragon Ball XENOVERSE

DYNASTY WARRIORS 8: Xtreme Legends Complete Edition

Watch Dogs

Assassin's Creed IV: Black Flag

Rayman Legends

Mortal Kombat X

Batman: Arkham Knight

Middle-Earth: Shadow of Mordor

Need For Speed

Need For Speed Rivals

EA SPORTS UFC 2

Yakuza 0

Earth Defense Force 4.1: The Shadow Of New Despair

PlayStation Hits también comprende un nuevo bundle. Incluye la consola PS4 de 1TB junto a The Last of Us Remastered, Uncharted 4 y Ratchet & Clank por 349 euros.

La gama incorporará nuevos títulos de forma periódica, ha anunciado Sony en su comunicado de prensa.