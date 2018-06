Nintendo Switch recibirá un juego Pokémon «completamente nuevo» en 2019 Los monstruos de bolsillo estrenarán generación en la consola híbrida / Nintendo Gustará a los incondicionales de la franquicia, promete The Pokémon Company JOSÉ CARLOS CASTILLO Miércoles, 6 junio 2018, 12:14

El anuncio de Pokémon: Let's Go Pikachu & Eevee disgustó a quienes esperaban una entrega tradicional de Pokemon, adscrita al género RPG. No obstante, The Pokémon Company aseguró que la franquicia regresará a Switch en la segunda mitad de 2019.

Ahora, el presidente de la multinacional japonesa (Tsunekazu Ishihara), ha revelado que el próximo juego será completamente nuevo. Diferirá así de Let's Go Pikachu & Eevee, basados en Pokémon Amarillo para Game Boy.

Ishihara también ha recalcado que la nueva iteración «gustará a los seguidores de la serie principal«, lo que apunta a una experencia de captura, entrenamiento y combate como mandan los cánones. Incluirá además una nueva geneación de criaturas.

El juego, referido hasta la fecha como «Pokémon RPG», empleará un motor gráfico acorde a las posibilidades de la consola híbrida. Su anuncio se espera durante la retransmisión del próximo martes (18:00 horas), con la que Nintendo revelará sus novedades de la Electronic Entertainment Expo.