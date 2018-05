Poké Ball Plus, el accesorio para convertirte en entrenador Pokémon Poké Ball Plus / Nintendo Estará disponible el 16 de noviembre, junto a Pokémon: Let's Go Pikachu & Eevee para Nintendo Switch JOSÉ CARLOS CASTILLO Miércoles, 30 mayo 2018, 11:43

El anuncio de Pokémon: Let's Go Pikachu y Pokémon: Let's Go Eevee para Nintendo Switch ha estado acompañado por el de Poké Ball Plus, accesorio que permitirá la interacción con Pokémon Go.

Poké Ball Plus permite transferir los Pokémon capturados en el juego para entrenarlos en cualquier parte: ''Lleva a pasear a tu Pokémon en el mundo real. Cuando se encuentren fuera, agita suavemente la Poké Ball Plus y el Pokémon que se encuentre dentro emitirá un sonido''.

El gadget también sustituye a los Joy-Con en el propio juego de Switch, al incorporar una palanca de control, acelerómetro y giroscopio. Bastará simular que arrojamos la Poké Ball frente al televisor y prestar atención al indicar luminoso: ''Cuando captures a un Pokémon tu Poké Ball Plus se encenderá y vibrará en tu mano, escucharás el sonido especial que el Pokémon emite y ¡pensarás que de verdad hay un Pokémon dentro!''.

Finalmente, Poké Ball Plus cumple las mismas funciones que el dispositivo Pokémon Go Plus, lanzado en 2016. Esto es, nos permite capturar monstruos de bolsillo sin mirar el teléfono: ''Cuando un Pokémon se encuentre cerca de la Poké Ball Plus esta se encenderá y vibrará. Con tan solo oprimir un botón podrás arrojar una Poké Ball virtual y cuando se enciendan las luces con una iluminación distinta sabrás que has capturado a un Pokémon. [...] Mientras tu Poké Ball Plus se encuentre conectada, también contará tus pasos, así podrás eclosionar huevos y obtener caramelos para tus compañeros Pokémon''.