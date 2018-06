Los mejores juegos para Xbox One este verano Sea of Thieves / Microsoft Sea of Thieves, State of Decay 2 y otros imprescindibles para los meses de calor JOSÉ CARLOS CASTILLO Jueves, 28 junio 2018, 11:23

Los usuarios de la consola de Microsoft tienen semanas de diversión por delante, máxime con el centenar de juegos disponibles en Xbox Game Pass, el servicio de suscripción que está marcando un antes y un después en los canales de distribución. Pese a todo, si no sabéis a qué títulos dedicar las horas, aquí nuestras diez recomendaciones veraniegas.

Sea of Thieves: Se trata de la gran exclusiva para Xbox One este año, a manos del ilustra estudio británico RARE. Una aventura de piratas pensada para jugar entre amigos, de forma que cada cual se convierta en tripulante. El juego recibirá estos meses dos expansiones: Cursed Sails y Forsaken Shores.

State of Decay 2: Otro multijugador imprescindible (aunque también se disfruta en solitario). Atrévete a sobrevivir en este mundo abierto plagado de zombis; administra tu comunidad, desarrolla tu asentamiento y descubre las historias de los muchos secundarios que encontrarás por el camino.

PlayerUnknown's Battlegrounds: Fortnite ha desbancado a PUBG en la escena Battle Royale, pero sigue siendo uno de los títulos más divertidos y frecuentados para jugar en línea. Ya sabéis cómo va la cosa: sólo puede quedar uno y el cerco va estrechándose por momentos... ¿Os apetece cenar pollo?

Crash Bandicoot N'Sane Trilogy: Sí, la trilogía de plataformas que se hiciese un nombre en PlayStation One recala en Xbox One (y Nintendo Switch) previo remake. Este compendio de abismos y enemigos pondrán a prueba nuestros reflejos hasta lo absurdo, haciéndonos maldecir... antes de volver a intentarlo.

FIFA 18: World Cup Edition: El Mundial de Rusia se promete taquicárdico tras el circunstancial pase de España a ocatvos. Rezando porque la competición no termine en tragedia nacional, siempre nos quedará la revancha con la edición World Cup de FIFA 18, el simulador deportivo líder año tras año.

OnRush: Referido como el Overwatch de la velocidad, este arcade de conducción multijugador contiene el ADN de la mítica franquicia MotorStorm. Nada mejor para descargar adrenalina que competir por equipos, destrozando al mayor número de adversarios entremedias. Imprescindible desentrañar las bazas de cada bólido para salir victoriosos.

LEGO Los Increíbles: El verano es una época formidable para compartir tiempo con los más pequeños. De ahí que recomendemos el último lanzamiento de la serie LEGO, inspirado en la próxima película de Pixar. Una aventura de acción y plataformas que podremos completar en cooperativo, de principio a fin.

Lumines Remastered: Considerado uno de los mejores juegos tipo puzle de todos los tiempos, el clásico de PlayStation Portable llega estos días a Xbox One, PlayStation 4, PC y Nintendo Switch. Amén de fulminar piezas en constante descenso, la gracia radica en el impacto de nuestras acciones sobre las distintas pistas de audio (éxitos de la música electrónica) y el tema visual que sirve de fondo.

Vampyr: Dontnod Entertainment acaba de lanzar su nueva propiedad intelectual, un RPG de acción que nos mete en la piel del Dr. Jonathan Reid, célebre cirujano convertido en vampiro tras la Gran Guerra. Ambientación, apartado técnico y riqueza narrativa lo convierten en un imprescindible de la segunda mitad de 2018.

The Crew 2: La gran apuesta de Ubisoft este verano es The Crew 2, secuela que mejora en todo al original. También nos permitirá recorrer Estados Unidos de costa a costa, aunque no sólo en coche (se incorporan avionetas, ciclomotores y lanchas). Además podemos jugarlo solos o acompañados de tres amigos en la misma plataforma.