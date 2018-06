Los mejores juegos de PS4 en 2018 y sus fechas de lanzamiento

Aunque algunos de los mejores juegos para PS4 (y PS4 Pro) tienen por confirmar su fecha de lanzamiento oficial, aquí una lista con las mejores y más esperadas exclusivas de Playstation para 2018 y 2019.

1. God of War: fecha de lanzamiento el 20 de abril de 2018

2. Detroit Become Human: fecha de lanzamiento el 25 de mayo de 2018

3. FIFA 19: fecha de lanzamiento el 28 de septiembre de 2018

4. Red Dead Redemption 2: fecha de lanzamiento el 26 de cotubre de 2018

5. Sonic team racing: fecha de lanzamiento el año 2018, mes sin confirmar

6. LEGO DC Super Villains: fecha de lanzamiento el 19 de octubre de 2018

7. Assassins Creed Origins: fecha de lanzamiento el 5 de octubre de 2018

8. Dark Souls Remastered: fecha de lanzamiento el 25 de mayo de 2018

9. Tetris effect: fecha de lanzamiento el año 2018 mes sin confirmar

10. Fortnite: fecha de lanzamiento el 2017

11. Destiny 2: fecha de lanzamiento el 4 de septiembre de 2018

12. Spider-Man: fecha de lanzamiento el 7 de septiembre de 2018

13. Hitman 2: fecha de lanzamiento el 13 de noviembre de 2018

14. Los Sims 4: fecha de lanzamiento el 2014

15. Anthem: fecha de lanzamiento el 22 de febrero de 2019

16. Dead or Alive 6: fecha de lanzamiento el año 2019 mes sin confirmar

17. Kingdom Hearts 3: fecha de lanzamiento el 29 de enero de 2019

18. Fallout 76: fecha de lanzamiento el 14 de noviembre de 2018

19. Doom Eternal: fecha de lanzamiento el año 2019 mes sin confirmar

20. Wolfenstein: Youngblood: fecha de lanzamiento el año 2019 mes sin confirmar

21. DMC 5: fecha de lanzamiento el año 2019 mes sin confirmar

22. Just Cause 4: fecha de lanzamiento el 4 de diciembre de 2018

23. Babylon's Fall: fecha de lanzamiento el año 2019 mes, sin confirmar

24. Shadow of the Tomb Raider: fecha de lanzamiento el 14 de septiembre de 2018

25. Beyond Good & Evil 2: fecha de lanzamiento sin confirmar

26. The Division 2: fecha de lanzamiento el 15 de marzo de 2019

27. The Last of Us Part 2: fecha de lanzamiento el año 2019 mes sin confirmar

28. Ghost of Tsushima: fecha de lanzamiento el año 2019 mes sin confirmar

29. Resident Evil 2: fecha de lanzamiento el 25 de enero de 2019

30. Death Stranding 2: fecha de lanzamiento el 2019 mes sin confirmar