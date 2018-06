Los mejores juegos para PlayStation 4 este verano

Llegan las vacaciones y el tiempo que pasar a los mandos se multiplica. ¿A qué juegos dedicárselo? Atento a nuestros diez recomendados para la sobremesa de Sony, camino de los 80 millones de consolas vendidas en todo el mundo y con rumores de sucesión en el horizonte.

God of War: La superproducción de Santa Monica Studio tiene todas las papeletas para convertirse en juego del año. Una epopeya de paternidad con el mismísimo Dios de la Guerra como protagonista. Acción descarnada en mundo abierto bajo un apartado técnico espectacular.

Detroit: Become Human: Quantic Dream ha granjeado a PlayStation 4 su otra gran exclusiva de 2018. Ambientada en un futuro de coexistencia entre humanos y androides, esta aventura discurre acorde a nuestras decisiones. Cada interacción con los demás personajes determina su grado de confianza y abre nuevas (e imprevisibles) posibilidades.

SingStar Celebration: Verano. Calor. Noches de farra hasta horas intempestivas y muchos amigos dispuestos a dar el do de pecho. Inevitable incluir entonces la última iteración del clásico juego de karaoke. Máxime ahora, que usamos nuestro smartphone como micrófono (cualquiera puede unirse a la partida en cuestión de segundos).

FIFA 18: World Cup Edition: El Mundial de Rusia se promete taquicárdico tras el circunstancial pase de España a ocatvos. Rezando porque la competición no termine en tragedia nacional, siempre nos quedará la revancha con la edición World Cup de FIFA 18, el simulador deportivo líder año tras año.

Yakuza 6: The Song of Life: La franquicia insignia en el tratamiento del crimen organizado japonés alcanza el último capítulo protagonizado por el legendario Kazuma Kiryu. Un beat'em up de mundo abierto con una narrativa a la altura de la mejor novela negra, secuencias cinemáticas mediante.

Saber es Poder: Otro party game de la serie PlayLink, donde cambiamos mandos por teléfonos móviles. En este caso se trata de probar nuestros conocimientos en diferentes categorías, al más puro estilo Trivial. Una opción más que interesante para desatar piques entre amigos o familiares.

OnRush: Referido como el Overwatch de la velocidad, este arcade de conducción multijugador contiene el ADN de la mítica franquicia MotorStorm. Nada mejor para descargar adrenalina que competir por equipos, destrozando al mayor número de adversarios entremedias. Imprescindible desentrañar las bazas de cada bólido para salir victoriosos.

LEGO Los Increíbles: El verano es una época formidable para compartir tiempo con los más pequeños. De ahí que recomendemos el último lanzamiento de la serie LEGO, inspirado en la próxima película de Pixar. Una aventura de acción y plataformas que podremos completar en cooperativo, de principio a fin.

The Crew 2: La gran apuesta de Ubisoft este verano es The Crew 2, secuela que mejora en todo al original. También nos permitirá recorrer Estados Unidos de costa a costa, aunque no sólo en coche (se incorporan avionetas, ciclomotores y lanchas). Además podemos jugarlo solos o acompañados de tres amigos en la misma plataforma.

Fortnite: Imposible no incluir al fenómeno actual del videojuego. Ya sabéis de qué va esto: un centenar de jugadores luchando por sobrevivir en un escenario mengüante y repleto de guiños adscritos a su propio universo. Lástima no poder jugar con usuarios de Xbox One o Nintendo Switch, aunque los últimos rumores sugieren que Sony se plantea dar su brazo a torcer...