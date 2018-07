Los mejores juegos para Nintendo 3DS este verano

La portátil estereoscópica de Nintendo está a punto de cumplir nueve años en el mercado y los de Kioto disertan sobre su futuro. ¿Recibiremos una sucesora propiamente dicha o Nintendo Switch se convertirá en la única consola de la compañía? Sea como fuere, quedan meses bastante provechosos para Nintendo 3DS, especialmente los veraniegos, cuando apetece aquello de jugar en cualquier parte. Aquí nuestras diez recomendaciones.

Sushi Striker: The Way of Sushido: Los amantes del género puzle tienen aquí una cita obligada. En resumidas cuentas, debemos enlazar platos de sushi del mismo color mientras ruedan por una cinta, para lanzarlos a posteriori contra el advesario. Toques de estrategia, RPG e incluso anime completan la propuesta.

Captain Toad: Treasure Tracker: Surgido cual spin-off de Super Mario 3D World, esta sucesión de rompecabezas basados en juegos de perspectiva resulta ideal para jugar a pequeños sorbos, en cualquier parte. Entre sus novedades, la inclusión de niveles inspirados en el formidable Super Mario Odyssey.

Wario Ware Gold: Compendio de microjuegos auspiciados por Wario, némesis del célebre fontanero. «Pulsa los botones, inclina la consola, usa la pantalla táctil y el micrófono» para completar más de 300 pruebas, seleccionadas entre las más aplaudidas de la franquicia. Sus orígenes se remontan a la mítica Game Boy Advance.

Detective Pikachu: Detective Pikachu es una aventura gráfica al uso, donde conversar con múltiples personajes y escudriñar los escenarios en busca de pistas; tratando de averiguar quién hizo qué y sus intenciones. Además de un Pokémon parlachín, el juego alberga pruebas de lógica más que interesantes.

Donkey Kong Country Returns 3D: El clásico de Wii se adaptó con esmero visual e idéntico diseño de niveles. Aún hoy, uno de los plataformas bidimensionales más aplaudidos, fiel al espíritu impreso por RARE con la trilogía para Super Nintendo. Además, acaba de entrar en la gama Nintendo Selects.

Super Mario Maker 3DS: Otra incorporación a Nintendo Selects (clásicos rebajados a 19,99 euros) es el editor de niveles defintivo. ¿Siempre soñaste con transitar fases de tu 'puño y letra' bajo el control de Mario? Ahora puedes, enfrentándote también a los retos imposibles de otros jugadores.

Animal Crossing: New Leaf (Welcome Amiibo): El tercero de los nuevos Nintendo Selects es la última iteración de Animal Crossing, uno de los simuladores más simpáticos y entretenidos que os podáis echar a la cara. Su actualización «Welcome Amiibo» añade compatibilidad con las figuras interactivas del mismo nombre.

Mario Party: The Top 100: El equivalente de Wario Ware Gold respecto a Mario Party, la franquicia que popularizó los juegos de tablero virtuales. Recopila los 100 mejores minijuegos desde la entrega para Nintendo 64, aparecida allá por 1998. Una buena forma de entrenar hasta el «Super Mario Party» de Switch.

Luigi's Mansion 2: Una de las secuelas más incontestables de Nintendo, que deberíais jugar ahora que se ha anunciado la conversión del original (GameCube). Encarna al 'hermano cobarde' y absorbe fantasmas con tu aspiradora, escudriñando mansiones y resolviendo los ingeniosos puzles diseminados.

Rhythm Paradise Megamix: Sí, otra colección de minijuegos, pero es que encajan a la perfección con la premisa portátil de 3DS. En este caso habrás de jugar con auriculares, dada la importancia de seguir el ritmo (con precisión milimétrica).