Los mejores juegos para Nintendo Switch este verano

Llega el calor y muchos ponen rumbo a la playa, dispuestos a refrescarse y olvidar las preocupaciones. Nada mejor que Nintendo Switch para continuar nuestras partidas en cualquier sitio, gracias al modo portátil de la consola híbrida. ¿Qué juegos recomendamos para esos meses en que la carestía de lanzamientos es una costumbre? Seguid leyendo.

Sushi Striker: The Way of Sushido: Los amantes del género puzle tienen una cita obligada con esta exclusiva para Nintendo Switch y Nintendo 3DS. En resumidas cuentas, debemos enlazar platos de sushi del mismo color mientras ruedan por una cinta, para lanzarlos a posteriori contra el advesario. Toques de estrategia, RPG e incluso anime completan la propuesta.

Mario Tennis Aces: Camelot nos brinda una nueva entrega del simulador tenístico más desenfadado (no por ello simplón). Optemos por el empleo de habilidades especiales o por un juego tradicional, necesitaremos bastantes horas para dominar el repertorio de movimientos. Atentos al fantástico modo historia y al control por movimiento.

Lumines Remastered: Considerado uno de los mejores juegos tipo puzle de todos los tiempos, el clásico de PlayStation Portable llega estos días a Xbox One, PlayStation 4, PC y Nintendo Switch. Amén de fulminar piezas en constante descenso, la gracia radica en el impacto de nuestras acciones sobre las distintas pistas de audio (éxitos de la música electrónica) y el tema visual que sirve de fondo.

Nintendo Labo: Nada mejor para las largas tardes de verano que ensamblar cartones para confeccionar nuestros propios juguetes interactivos. Lecciones improvisadas de tecnología que convierten nuestra Nintendo Switch en un piano plenamente funcional, una caña de pescar, un coche teledirigido e incluso un manillar de motocicleta. No mentimos al decir que no habréis experimentado nada igual a los mandos.

Donkey Kong Country Tropical Freeze: Todo un baño de nostalgia para los más creciditos del lugar. Toda la esencia de la trilogía para Super Nintendo a manos de Retro Studios y en edición ampliada respecto a la exclusiva para Wii U. Uno de los mejores (y más desafiantes) plataformas bidimensionales de los últimos años.

Captain Toad: Treasure Tracker: Otro juego para la consola asimétrica que se apunta al «donde quieras, cuando quieras, como quieras». Surgido cual spin-off de Super Mario 3D World, esta sucesión de rompecabezas basados en los juegos de perspectiva resulta ideal para partidas breves. Entre sus novedades, la inclusión de niveles inspirados en Super Mario Odyssey.

Kirby Star Allies: Si lo vuestro es jugar acompañados, nada mejor que la última aventura del glotón rosa. Absorción de habilidades mediante, hasta cuatro jugadores deben cooperar para desentrañar todos los secretos y alcanzar la puerta de final de nivel. Se trata también de uno de los juegos más preciosistas en el catálogo de Nintendo Switch.

Crash Bandicoot N'Sane Trilogy: Sí, la trilogía de plataformas que se hiciese un nombre en PlayStation One recala en la consola híbrida previo remake. Este compendio de abismos y enemigos pondrán a prueba nuestros reflejos hasta lo absurdo, haciéndonos maldecir... antes de volver a intentarlo.

Mario + Rabbids: Donkey Kong Adventure: El simio de Nintendo repite presencia con la primera expansión de Mario + Rabbids: Kingdom Battle, crossover que acerca la estrategia por turnos a jugadores de todas las edades. También nos conquistó por el sentido del humor inherente a los conejos de Ubisoft.

Hyrule Warriors: Definitve Edition: Un género poco frecuentado por estos lares es el Musou, donde enfrentamos hordas enemigas en escenarios gigantescos, tirando de estrategia para granjear la victoria de nuestros respectivos batallones. La incursión de Link y compañía es la excusa que estábais esperando para descubrirlo, máxime al incluirse todo el contenido adicional descargable lanzado para Wii U.