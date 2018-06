Life is Strange 2 trae de vuelta la aventura narrativa con cinco episodios nuevos Life is Strange: Before the Storm / Dontnod Entertainment Dontnod lanzará gratis «Las Increíbles Aventuras de Captain Spirit» para enlazar con la segunda parte SARA BORONDO Lunes, 25 junio 2018, 15:05

Square Enix ha anunciado que Dontnod Entertainment (que acaba de lanzar Vampyr) está trabajando en una nueva historia de cinco episodios de su juego más conocido, la aventura narrativa Life is Strange. La serie comenzó en 2015 con los cinco primeros episodios que narraban la historia de Max Caufield, una estudiante de fotografía que tiene el poder de retroceder en el tiempo y cambiar el pasado alterando así el futuro, y su amiga de la niñez, Chloe Price.

El juego trata temas profundos como el acoso mientras las dos protagonistas intentan resolver un misterio y van desvelando los motivos de los personajes, que van estableciendo lazos emocionales entre sí a través de las acciones y los diálogos del jugador, llevando a una gran empatía de este con lo que sucede a las protagonistas.

Tras el éxito que Dontnod obtuvo con el juego episodio, aunque también salió una recopilación de todos los episodios, el estudio francés desarrolló una precuela de tres episodios, Life is Strange: Before the Storm en la que el jugador toma el control de Chloe.

Life is Strange 2 saldrá a la venta en Xbox One, PlayStation 4 y PC el 27 de septiembre de 2018, pero antes, el 26 de junio, saldrá gratis en las mismas plataformas Las Increíbles Aventuras de Captain spirit, una demo narrativa que enlaza con la segunda parte de la serie que fue anunciada en el E3 hace dos semanas.