Los jugadores podrán abrir su propio club nocturno en GTA Online GTA Online / Rockstar Quien entre al juego antes del lunes estará en la lista de invitados y conseguirá diversos beneficios SARA BORONDO Martes, 26 junio 2018, 14:55

Rockstar ha anunciado importantes novedades para la vida nocturna de Los Santos con la llegada a GTA Online en julio de la opción de abrir clubes nocturnos en el juego. Estos clubes son una buena tapadera para las actividades ilegales y se pueden personalizar, contratar personal y promocionarlos, lo que además les convierte en una oportunidad de negocio para el jugador. La vida nocturna en los clubes y almacenes de Los Santos contará también con sesiones de los DJ Solomun, Tale Of Us, Dixon y The Black Madonna.

Los jugadores podrán personalizar los clubes que abran y elegir desde el personal hasta como promocionarlos: cuanto más famoso se haga un club, más dinero conseguirá, y esta gestión servirá tanto para llenar la caja fuerte de forma legal como para blanquear el dinero que tenga dudosa procedencia.

Los jugadores que se añadan desde hoy y hasta el lunes 2 de julio se añadirán automáticamente a la lista de invitados, lo que les servirá para conseguir diversos beneficios: quienes inicien sesión cada semana obtendrán dinero adicional (entre 100 000 y 350 000 GTA$), descuentos en los vehículos de próxima aparición como el MTL Pounder Custom que podrá personalizar a su gusto, cubiertas exclusivas en vehículos nuevos como el desportivo clásico Ocelot Swinger o nuevas camisetas de clubes nocturnos. Quienes vuelvan al juego desde el 3 al 9 de julio obtendrán 300 000 GTA$ y un body de malla naranja.

