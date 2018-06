10 juegos para vivir el Mundial de fútbol en la consola y el ordenador FIFA 18 / EA Los simuladores de deportes siempre están presentes en las listas de los más vendidos SARA BORONDO Viernes, 22 junio 2018, 15:42

El Mundial de Fútbol está desarrrollándose en Rusia con resultados sorprendentes pero con una pasión innegable. En los videojuegos el fútbol es también el deporte más jugado habitualmente y juegos como FIFA están siempre en lo más alto de las listas de ventas. Cada año salen numerosos juegos que tratan diversos aspectos, simuladores para reproducir lo que se ve en los terrenos de juego, juegos de gestión en los que el jugador debe dirigir un club… Este año algunos incluso han sacado ediciones especiales para el Mundial de la FIFA o han aprovechado su celebración para salir ahora, con la idea de que los videojugadores se animarán a utilizar el mando para seguir disfrutando de su afición cuando los partidos de cada jornada acaben. Estos son los juegos que han llegado a las consolas y ordenadores los últimos meses:

1. Balance of Soccer 2018, de Stepiral

Una obra menor pero curiosa con un estilo realista. Está en acceso anticipado en Steam, lo que implica que el desarrollo no está del todo terminado. Actualmente incluye las opciones de partido amistoso y Copa Mundial de la FIFA 2018, con los 32 equipos nacionales. Según sus creadores, el objetivo es que el jugador experimente la diversión del fútbol de manera relajada y exprese su comprensión del fútbol. Se puede controlar a los jugadores o ser un simple espectador. Está disponible para PC mediante descarga digital en Steam.

2. FIFA 18, de EA Sports

Sin duda la franquicia de EA es la reina de las listas de ventas. En esta ocasión, para el mundial, Electronic Arts no ha lanzado una versión del juego que salió el año pasado, sino una actualización gratuita para los compradores de FIFA 18 que incluye todo el contenido oficial de la competición en el modo 2018 FIFA World Cup Russia: las 32 selecciones nacionales clasificadas -y se puede jugar como cualquiera de ellas-, los balones del campeonato, los 12 estadios rusos en los que se disputan los encuentros y el trofeo oficial. Los artículos se actualizan según el rendimiento de los jugadores que hayan destacado en el partido, para que el juego se parezca más a la competición real. Está disponible en PS4, Xbox One, Switch y PC.

3. Football Nation VR Tournament, de Cherry Pop Games Limited

El fútbol también está en la realidad virtual de PlayStation, con torneos inspirados en la Copa del Mundo. Incluye partidas multijugador en las que los jugadores pueden elegir entre jugar en el International League Stadium o tener un Five A Side con los amigos. Aunque tiene un PEGI +3 hay que recordar que el dispositivo de realidad virtual PSVR no está recomendado para niños menores de 12 años.

4. Football Manager 2018, de Sports Interactive

Uno de los juegos más clásicos y realistas entre los de deportes. El jugador administra el presupuesto del club para decidir sobre fichajes, ojeadores, entrenamientos, alineaciones, tácticas, traspasos, . Incluye datos y estadísticas de los jugadores de 50 países, con más de 2500 clubes. Hay una versión Football Manager Touch 2018 para móviles iPhone y Android. Está disponible en PC, Switch y plataformas móviles.

5. Football, Tactics & Glory, de Creoteam

El mundo del PC da cabida a juegos cuanto menos curiosos, como este de estrategia por turnos que convierte los partidos en una especie de batallas combinadas con una parte de gestión. El objetivo es empezar con un equipo amateur y llevarlo a lo más alto de la Premier League organizando todos los aspectos de un club, desde las características del estadio hasta jugar en torneos internacionales.

6. International Online Soccer, de IOSoccer Team

IOSoccer se define a sí mismo como un juego de fútbol multijugador on line gratis competitivo no comercial que ofrece una gran profundidad y libertad en el control del balón. Está en acceso anticipado y, por tanto, no terminado. En cada equipo pueden jugar de 1 a 11 jugadores.

7. Legendary Eleven, de Eclipse Games

Rompedor juego que aboga por volver a la diversión arcade de los juegos de antaño. El estudio español Eclipse Games ha eliminado todo aquello que no le gustaba de los simuladores: los jugadores tienen el aspecto de las grandes estrellas de los años 70 y realizan movimientos espectaculares -y poco realistas- para conseguir jugadas llamativas en un intento de recuperar el «jogo bonito» del Brasil más mítico. Pueden jugar uno o dos jugadores en la consola. Incluye 36 selecciones con futbolistas inspirados en los mejores de cada país. Está disponible como descarga digital para Switch y PC.

8. Pro Evolution Soccer 2018, de Konami

Más conocido por PES 18. Tras unos años de travesía por el desierto el simulador de Konami resurgió con fuerza y cada año presenta una edición mejorada y más realista. PES y FIFA son los dos pesos pesados de los juegos de fútbol. En su último lanzamiento PES incorporó los esports con la integración de la PES League en los modos online y un competitivo 3 contra 3. PES 2018 es el último que tiene la licencia de la Champions League, toda vez que acaba de expirar y la UEFA ha decidido no renovar con Konami. Salió para PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360 y PC.

9. Soccer Manager 2018, de Soccer Manager

Simulador de gestión y administración de fútbol gratuito que incluye desde la decisión sobre las tácticas del equipo en tiempo real durante los partidos hasta la construcción del estadio o los traspasos de los jugadores, los entrenamientos o los fichajes. Está disponible en PC y plataformas móviles.

10. Turbo Soccer VR, de Dodo4Story Games

Utiliza las gafas Oculus de realidad virtual y unos sensores conectados a las manos y los pies del jugador para que sienta que anota el gol físicamente. Se puede jugar como mediocampista, delantero o portero. Incluye un paquete especial con los mejores goles de Kamil Gorsicki, mediocampista polaco del Hull City AFC.