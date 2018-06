15 juegos españoles que no hay que perderse en las rebajas de Steam RIME / Tequila Works Las ofertas duran hasta el 5 de julio SARA BORONDO Martes, 26 junio 2018, 11:44

Las rebajas de Steam son las más grandes y esperadas de cada temporada en el ocio interactivo, pero es fácil perderse algunos juegos interesantes dentro de la ingente cantidad de ofertas que hay hasta el 5 de julio, entre ellos bastantes de los que se han desarrollado en España en los últimos tiempos. Aquí hay una selección de 15 de ellos especialmente interesantes por distintas razones, algunos de ellos con una reducción importante en el precio:

1- Anima: Gate of Memories – The Nameless Chronicles. Es el segundo juego que pertenece al universo de rol de Anima (el primero, Anima: Gate of Memories está también a la venta en las rebajas por solo 9,99€).Narra la historia del Sin nombre, un ser inmortal al que una maldición obliga a recorrer el mundo por toda la eternidad. Cuando se encuentra con una sombra de su pasado, deberá participar en un conflicto que pondrá en juego la existencia del mundo. Tiene un 10% de descuento (una cifra interesante teniendo en cuenta que salió a la venta hace unos días), con lo que cuesta 15,11€. Si se compran juntos los dos juegos de Anima Project el precio total es de 22,59€.

2 - Aragami: Shadow Edition. La edición más completa del juego de Lince Works incluye el juego base, la expansión Nightfall y todos los contenidos descargables que se han publicado hasta el momento. Es un juego de exploración y aventura en el que hay que utilizar el sigilo y las habilidades naturales del protagonista, un espíritu vengativo que puede controlas las sombras. Tiene un precio durante las rebajas de 17,98 €, un 40% más barato de lo habitual.

3 - Crossing Souls. Un grupo de amigos descubre una misteriosa piedra rosa que permite viajar entre dos reinos. El estudio sevillano Fourattic ambienta en California una aventura de acción con toques de rol y aspecto pixelado y llena de referencias a los años 80. Cada personaje tiene aptitudes únicas para combatir contra los enemigos y descubrir una conspiración del gobierno.

4 - Dead Synchronicity: Tomorrow Comes Today. El primer capítulo de la trilogía de aventura gráfica clásica de Fictiorama Studios está ahora al 70% (2,99€). Ambientada en un mundo despiadado que parece no tener futuro y que se dirige hacia un punto de 'sincronicidad muerta' se producen una serie de catástrofes naturales tras las cuales algunas personas enferman de repente desarrollando capacidades cognitivas sobrenaturales para acabar 'disolviéndose'. Michael deberá recuperar su identidad y descubrir qué sucedió para que el mundo se dirija hacia su destrucción. Una obra dura, oscura y atractiva.

5-Ghost 1.0. El nuevo juego de Francisco Téllez, creador de Unepic (también incluido en las rebajas de Steam) llega con un 65% de descuento, lo que supone un precio de 4,54€ mientras duren las rebajas de Steam. El juego combina acción y exploración jugando como una agente capaz de convertirse en un espectro digital que debe infiltrarse en la estación espacial Nakamura para robar un secreto informático. Más de 300 habitaciones para recorrer, 200 de ellas con un secreto que hay que descubrir cómo activar, muchas armas, artefactos y frikadas y un árbol de talentos para evolucionar al personaje.

6- Nightmare Boy. Desde que llegó Badland Games los estudios indies españoles tienen más opciones de ver sus obras publicadas. Nightmare Boy, de The Vanir Project, es un metroidvania de accíon y aventura en 2D en el que se mezclan escenarios oníricos con enemigos salidos de las peores pesadillas en un mundo de fantasía. Cuesta ahora 8,71€, un 33% menos de lo habitual.

7- Numantia. El estudio madrileño RecoTechnology lleva la resistencia de Numancia frente a Roma a la estrategia en tiempo real. Se puede jugar como un guerrero numantino o comandando las legiones romanas. Hay que gestionar los asentamientos y prepararse para luchar para resistir o doblegar a la ciudad. Llega al 50% de su precio habitual, de forma que cuesta ahora 4,99€

8- Raiders of the Broken Planet. Las tres campañas del nuevo juego de Mercury Steam están disponibles con diferentes descuentos: Alien Myths cuesta 0,99€ (90% de descuento), Wardog Fury vale 2,99€ (70% menos) y Hades Betrayal está a 4,99€, la mitad del precio habitual. El episodio introductorio es gratuito.

9- Rime. Uno de los juegos españoles más conocido de los últimos años -con un merecido reconocimiento internacional- es Rime, de Tequila Softworks. Un niño llega a una isla y la va explorando, adentrándose en ella mientras va recorriendo un camino no siempre inofensivo y va resolviendo puzles basados en luces y sombras, la perspectiva, el sonido y hasta la manipulación del tiempo. Tequila logra capturar los colores y el ambiente del Mediterráneo en una aventura que deja poso en el jugador cuando la termina.

Está a la venta por 17,49 €, un 50% menos de su precio habitual.

10- Rise & Shine. Super Mega Team trae a las rebajas una combinación de acción y plataformas que parece salida de un arcade y recuerda a clásicos como Contra y Metal Slug (con algo más de estrategia al elegir la munición adecuada). Un infierno de balas en el que hay que utilizar la cabeza. Las iulstraciones están diseñadas a mano. Está rebajado a la mitad; cuesta 7,49€.

11- Solo. La segunda obra de Team Gotham es una deliciosa aventura que combina puzles inteligentes pero no imposibles con preguntas que llevan al jugador a plantearse su actitud hacia las relaciones de pareja mientras recorre diferentes islas en las que avanza encontrando la forma de utilizar plataformas con determinadas habilidades. Un juego de ritmo tranquilo e introspectivo con un aspecto low poly característico. Está rebajado un 34%, cuesta ahora 9,89 €.

12- Super Hydorah. Hablando de desarrollo independiente no podían faltar Locomalito (creador de Maldita Castilla EX, también incluido en las rebajas). Junto a Gryzor87 y con el trabajo de Abylight ha creado un matamarcianos horizontal no lineal. Pura acción en la que el jugador elige una nave, un camino y lucha planeta a planeta contra hordas de los invasores meroptians. Cuesta 13,99€, con una rebaja del 30%.

13- The Count Lucanor. Una aventura pixelada de misterio y terror ambienada en un mundo de cuentos con estilo retro y un diseño artístico con personalidad. Cada decisión cuenta para llegar a uno de los cinco finales posibles. Para la banda sonora el estudio Baroque Decay ha utilizado herramientas de chiptune para dar un aire diferente a las obras de Bach. Está un 80% más barato de lo habitual; cuesta 1,99€.

14- The Red String Club. Sorprendente juego de ambientación ciberpunk y un soberbio aspecto pixel art que tan pronto nos propone mecánicas relacionadas con la alfarería como dilemas morales en forma de conversaciones con el camarero de un club. Deconstructeam ha desarrollado una obra artesanal elaborada con mucho mimo en la que las decisiones de los jugadores pueden llevar a finales muy diferentes y, sin duda, le harán plantearse cuestiones muy delicadas sobre la vida. Cuesta 10,04€, un 33% menos de lo habitual.

15- The Invisible Hours VR. Tequila Works se adentra en la realidad virtual en una compleja obra de misterios y asesinatos en la que los jugadores exploran una intricada red de historias entralazadas dentro de una gran mansión, como si se tratase de una obra de teatro inmersivo. El detective sueco Gustaf Gustav decide descubrir quien, de entre los invitados a una gran mansión, ha asesinado a Nikola Tesla en su laboratorio. Tiene un descuento del 50% que deja su precio en 17,49 euros. También está la opción de comprar los tres juegos de Tequila que hay en las rebajas (Rime, The Sexy Brutale y The Invisible Hours) por 22,47€, lo que supone un descuento del 75% del precio total.