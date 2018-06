La OMS incluye como enfermedad la adicción a los videojuegos DualShock 4 / Web El ICD-11 explica los síntomas y establece en 12 meses el tiempo para establecer un diagnóstico SARA BORONDO Martes, 19 junio 2018, 10:19

La Organización Mundial de la Salud dio ayer el visto bueno al borrador del 11º Compendio Internacional de Enfermedades (ICD-11) que, además de dejar considerar la transexualidad como enfermedad, incluye entre los comportamientos adictivos el «desorden del juego» que se caracteriza por un patrón recurrente o persistente de jugar ya sea online u offline con tres síntomas: problemas de control sobre el juego (en el inicio, la frecuencia, intensidad, duración, terminación o contexto), priorizar cada vez más el juego sobre otros intereses vitales y actividades diarias y seguir jugando lo mismo o incluso más pese a que hacerlo implique consecuencias negativas.

Según el ICD-11, este modelo comportamental «es de la gravedad suficiente como para causar un deterioro significativo de la función personal, familiar, social, educacional, ocupacional y de otras importantes áreas». El compendio añade que el cuadro patológico puede producirse de forma continua o en forma de episodios recurrentes y que para producirse el diagnóstico debe presentarse durante al menos 12 meses, aunque este tiempo puede ser menos si los síntomas son graves.

A finales del año pasado se produjo un cruce de argumentos entre los partidarios de incluir en el borrador del ICD-11 como enfermedad la adicción a los videojuegos y los representantes de la industria del videojuego. La Entertainment Software Association (ESA) alegó que etiquetar a los videojuegos como adictivos implicaba «trivializar enfermedades mentales reales como la depresión y el trastorno por ansiedad social».

No obstante, esta inclusión no supone la aprobación definitiva del ICD-11, sino que se ha dado a conocer el texto a los distintos países miembros de la OMS y queda pendiente de aprobación en Asamblea Mundial de la Salud que se celebrará en 2019 y no empezará a seguirse el compendio hasta 2022.

La noticia llega poco después de la noticia del ingreso de una niña de 9 años en Gran Bretaña en un centro de rehabilitación para tratarla de su obsesión hacia Fortnite. En declaraciones al periódico «The Mirror», la madre de la menor explicó que la niña estaba en terapia por su adicción «y se mostraba insociable, alterada y trastornada tras jugar hasta diez horas diarias».

El ICD-11 es el primer manual internacional que incluye a los videojuegos como enfermedad al considerar que el entretenimiento interactivo puede llegar a crear comportamientos adictivos pero, quizá previendo ya que se iba a incluir en el compendio, ya la Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024 aprobada por el consejo de ministros el 9 de febrero de este mismo año establecía como sus cuatro ejes fundamentales las drogas legales, los fármacos y sustancias con potencial adictivo, las drogas ilegales y las «Adicciones sin sustancia o comportamentales, haciendo especial énfasis en los juegos de apuesta (presencial y online), así como los videojuegos y otras adicciones a través de las nuevas tecnologías».