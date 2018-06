Halo se convertirá en serie de televisión

Halo, propiedad intelectual por antonomasia de Microsoft Studios, dará el salto a televisión de la mano de Showtime. Así lo ha confirmado el presidente de la cadena, David Nevins, prometiendo que se tratará de su «producción más ambiciosa hasta la fecha».

Kyle Killen (Awake) será el máximo responsable de la serie, que constará de 10 capítulos en su primera temporada. También ha trascendido el nombre de Ruper Wyatt (El Origen del Planeta de los Simios), quien dirigirá varios episodios.

«Halo» comenzará su rodaje en los primeros meses de 2019, prometiéndose «un retrato del conflicto entre la huamnidad y una amenaza alienígena conocida como el Pacto». No han trascendido más detalles en cuanto a trama, como la plausible adaptación de alguna de las entregas aparecidas en consola.

El Jefe Maestro intentó saltar a la gran pantalla tras el éxito de Halo: Combat Evolved en 2001. Peter Jackson, Guillermo del Toro y Neill Blomkamp sonaron como directores, aunque el proyecto no llegó a término. Sí que recibimos producciones menores como «Halo: Legends», «Halo 4: Forward Unto Dawn», «Halo: Nitghfall» (webserie producida por Ridley Scott) y «Halo: The Fall of Reach».

Con «Halo», Showtime busca un éxito de ciencia ficción que le permita competir con The Expanse (Amazon Prime Video), Westworld (HBO) o Altered Carbon (Netflix).