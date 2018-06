Yakuza y Valkyria Chronicles rumbo a PC

Hace unas horas se retransmitía el PC Gaming Show, conferencia con que los desarrolladores para compatibles muestran sus novedades. Uno de los anuncios más destacados fue la línea «Best of Japan on PC«, con la que SEGA llevará a Steam algunas de sus otrora exclusivas para consola.

La primera franquicia en recalar será Yakuza, con el lanzamiento de Yakuza 0 previsto el 1 de agosto. Resolución 4K o una tasa de frames desbloqueada serán algunas de las mejoras a disposición de los usuarios.

La multinacional japonesa también anunció la llegada de Yakuza Kiwami (sin fecha), lo que sugiere las conversiones a futuro de Yakuza Kiwami 2, Yakuza 3, Yakuza 4, Yakuza 5 y Yakuza 6.

Por su parte, Shining Resonance Refrain (retorno de la saga a Occidente tras una década) estará disponible el 10 de julio. Le seguirán Valkyria Chronicles 4 (en otoño, junto a la versión para consola) y Shenmue I & Shenmue II, pendiente de fechar aunque enmarcado este año.

La reconcilización de SEGA con el PC comenzó el año pasado, con los lanzamientos de Bayonetta y Vanquish en resolución 4K. Hace unos meses recibimos también Puyo Puyo Tetris, tras su paso por PlayStation 4 y Nintendo Switch.