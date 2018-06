Rico Rodríguez vuelve con más gancho que nunca en Just Cause 4 Just Cause 4 / Square Enix El juego de mundo abierto de Avalanche transcurrirá en un ficticio país sudamericano SARA BORONDO Lunes, 11 junio 2018, 15:26

Rico Rodriguez, el protagonista de Just Cause, es un agente de campo con gran experiencia en misiones peligrosas con una personalidad resuelta y algo sarcástica. A lo largo de la serie ha derrotado a algunos dictadores utilizando su conocimiento de combate y un gancho que emplea de las maneras más creativas en unos mapas inmensos en los que el jugador tiene libertad para ir donde quiera. En otras palabras: Rico nos ofrece la oportunidad de combatir con una acción sin freno, gamberra, espectacular y divertida.

En la conferencia de Microsoft previa a la feria E3 de Los Angeles (EE.UU.), la editora Square Enix y el desarrollador Avalanche Studios han presentado el vídeo de anuncio del siguiente juego de la serie, Just Cause 4, que está ambientado en Solís, un lugar ficticio de Sudamérica, con cuatro regiones diferentes: selva, pradera, montaña y desierto.

Cada una de estas regiones tendrá fenómenos meteorológicos propios, como tornados. «La introducción de la meteorología extrema lo cambia todo. Nunca se ha visto nada igual en un videojuego. Hemos creado tornados, tormentas de nieve, tormentas de arena y lluvias torrenciales de forma totalmente física que afectan de verdad a la jugabilidad. Todo esto ha sido posible gracias a nuestro nuevo motor Apex«, ha dicho Francesco Antolini, director del juego.

En los primeros vídeos del juego se ha podido ver a Rico Rodriguez en algunas de sus escenas habituales, utilizando el paracaídas, el traje con alas y el gancho de anclaje que, en esta ocasión, trae múltiples mejoras y es personalizable.

El martes a las nueve de la noche habrá un stream en el que diversos youtubers jugarán a Just Cause 4 e intervendrá también parte del equipo desarrollador del juego, que saldrá a la venta el 4 de diciembre para Xbox One, PS4 y PC.