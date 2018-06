Los 10 grandes juegos del E3 2018

Aunque la gran feria del videojuego arrancase ayer, las principales novedades ya han sido presentadas. Bien mediante conferencias de prensa, bien mediante retransmisiones a cargo de las editoras con más renombre. Así las cosas, toca hacer balance y seleccionar los que a nuestros juicio son los diez juegos imprescindibles de la cita californiana.

Quedan fuera muchos títulos (Death Stranding, The Division 2, Fallout 76, Beyond Good & Evil 2...) pero son todos los que están. Para descubrir el resto de anuncios os remitimos a los resúmenes de Electronic Arts, Microsoft, Bethesda, Ubisoft, Nintendo y Sony.

10. Assassin's Creed Odyssey

Filtrado días antes de la feria californiana, la próxima entrega de Assassin's Creed aprovecha muchos de los recursos atesorados por su predecesor (Origins). Con todo, su ambientanción en la Grecia clásica y el énfasis en el componente RPG nos han atrapado sin remedio. Assassin's Creed Odyssey llegará el 5 de octubre.

9. Shadow of the Tomb Raider

Con Shadow of the Tomb Raider, Crystal Dynamics cierra una de las trilogías más conseguidas de la presente generación (por mucho que la exclusividad temporal de la segunda entrega le restase protagonismo). Aquí experimentaremos la conversión de Lara en la saqueadora de tumbas que todos conocemos, con la excusa de un apocalipsis maya. Su lanzamiento está previsto el 14 de septiembre.

8. Gears 5

El shooter de coberturas por excelencia regresa (en 2019) con su quinta iteración principal, dispuesta a profundizar en la narrativa de la franquicia y aprovechar las interioridades de Xbox One X. A su anuncio acompañaron los de Gears Tactics (estrategia en tiempo real para PC) y Gears POP!, primera incursión Locust en dispositivos móviles.

7. Forza Horizon 4

Cuando todos daban por hecho que Forza Horizon nos llevaría a Tokyo, Playground Games sorprendió quedándose en casa. El estudio británico ha optado por recrear la campiña inglesa, en un mapa dinámico acorde a las cuatro estaciones. Desplegará los efectos meteorológicos más conseguidos del videojuego, junto a la libertad de conducción y opciones multijugador que caracterizan a la saga. Lo jugaremos el 2 de octubre.

6. Ghosts of Tsushima

Entre tantos disparos en primera persona, hemos agradecido propuestas frescas como la de Suker Punch con Ghosts of Tsushima, que nos trasladará al Japón feudal en plena invasión Mongol. Una aventura de acción preciosista, donde abundarán el sigilo y (cuando no quede otra opción) los combates de katana. Una de las grandes exclusivas de PlayStation 4 para 2019.

5. Anthem

Había curiosidad por escudriñar lo nuevo de BioWare y, comparaciones con Destiny a un lado, no defrauda. Anthem nos enfundará en las consabidas alabardas, pudiendo transitar un mapa gigantesco en compañía de tres amigos. Aguardan tantas historias como enemigos, que enfrentaremos en tercera persona y a golpe de gatillo. Electronic Arts también ha aprovechado el E3 para ponerle fecha: 22 de febrero.

4. Super Smash Bros. Ultimate

La entrega definitiva de Super Smash Bros. Así la ha presentado Nintendo, asegurando que no se trata de una conversión sino de un desarrollo inédito. En cualquier caso, aprovecha todos los personajes aparecidos en la franquicia hasta la fecha. Un plantel de 64 luchadores con los que divertirnos de lo lindo la próxima navidad (7 de diciembre).

3. Halo Infinite

Cierto que hemos visto poco de Halo Infinite, más allá de la demostración técnica de su motor gráfico (Slipspace Engine), pero reencontrarnos con el Jefe Maestro siempre es fruto de alegría. 343 Industries afirma haber aprendido de sus errores, por lo que retornará a las campañas épicas, protagonizadas por el Spartan más laureado. Los últimos rumores sugieren el lanzamiento de un single player en 2019, incorporándose las modalidades multijugador a posteriori.

2. Resident Evil 2

Nostalgia en estado puro. Es lo que sentimos al descubrir el formidable remake de Capcom, que nos devolverá a las calles de Raccoon City en las pieles de Claire Redfield y Leon S. Kenedy. Los desarrolladores están implementado retoques para que nadie vaya con la lección aprendida, aunque la esencia del original se mantiene intacta veinte años después. Para más inri, llegará mucho antes de lo esperado, el 25 de enero.

1. The Last of Us Part II

Pese a una conferencia atípica, escueta y falta de ritmo, Sony ha conseguido meterse a crítica y usuarios en el bolsillo. Tan sólo necesitaba mostrar el primer gameplay de The Last of Us Part II, con que Naughty Dog se ratifica el estudio líder en materias técnica y narrativa. No en vano, el beso de su protagonista con otra chica ha evidenciado la inmadurez de cierto segmento de usuarios. Los mismos que impiden al videojuego trascender por encima de otras formas de entretenimiento.