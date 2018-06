E3 2018: Los juegos más esperados de la gran feria del ocio electrónico Shadow of the Tomb Raider / Square Enix Nintendo, Microsoft y Sony presentarán sus novedades en Los Ángeles JOSÉ CARLOS CASTILLO Viernes, 1 junio 2018, 15:55

Pocos días hasta la gran feria del videojuego (Electronic Entertainment Expo, del 12 al 14 de junio). Conoceremos entonces las superproducciones que nos harán soñar durante los próximos meses.

La redacción se ha puesto de acuerdo en la selección de aquellos títulos que espera con más ganas, confiando en que las editoras los den a probar (o anuncien) más pronto que tarde.

Metroid Prime 4

Tras su incursión en Nintendo 3DS con Returns, a cargo de Mercury Steam, Samus Aran irrumpirá en Nintendo Switch con la cuarta entrega de su franquicia subjetiva. Parece que su desarrollo corre a cargo de Bandai Namco, pero no sabemos cuán avanzado se encuentra.

Super Smash Bros. for Nintendo Switch

Fue la noticia estrella del último Nintendo Direct, previsible a tenor de las múltiples conversiones desde Wii U. ¿O acaso estamos ante una entrega inédita del brawler? No queda mucho para descubrirlo, dado su este mismo año.

Red Dead Redemption 2

Rockstar no destaca por lo prolífico, pero nadie pone en duda la rentabilidad de sus desarrollos. GTA V se aproxima a los cien millones de copias distribuidas pese a su lanzamiento hará un lustro. Como una de las secuelas más demandadas, RDR 2 promete números similares.

Kingdom Hearts III

¿Cuánto lleva Kingdom Hearts III en desarrollo? Ni se sabe, aunque Square Enix ha prometido que 2018 será el año definitivo (a ello apuntan las labores de doblaje en curso). Querido E3: nos conformamos con una fecha de lanzamiento.

Resident Evil 2 remake

Poco hemos sabido del remake de Resident Evil 2 (quizás la entrega más apreciada de la franquicia) desde su anuncio, en agosto de 2015. Si quiere acaparar focos en Los Ángeles, Capcom está obligada a mostrarnos una Raccoon City en alta definición.

Devil May Cry 5

Otra oportunidad de la compañía nipona sería confirmar el desarrollo de Devil May Cry 5, más que probable tras el lanzamiento de «Devil May Cry: HD Collection» para PS4, Xbox One y compatibles. Tras DmC, nos apetece un Dante más tradicional.

Final Fantasy VII remake

Otro sueño húmedo cumplido fue el anuncio de un remake para el considerado mejor JRPG de todos los tiempos. Su desarrollo se rumorea convulso y tampoco hay consenso respecto al modelo de distribución. ¿Lo recibiremos finalmente por entregas? Ojalá salgamos de dudas.

Halo 6

No parece que el Jefe Maestro vaya a retornar este año, pero eso no es impedimento para que 343 Industries lo anuncie formalmente, con un gameplay que despeje las dudas en torno al futuro de Halo. Tales fueron los sinsabores técnicos y narrativos de Guardians.

Anthem

BioWare atraviesa un culebrón de idas y venidas, tras el inevitable retraso de Anthem hasta 2019. Su mundo abierto coqueteará con la acción y el RPG, al más puro estilo Destiny, al tiempo que saca jugo a las últimas consolas de sobremesa.

Shadow of the Tomb Raider

La sublime trilogía de Crystal Dynamics se cerrará con este título, previsto el 14 de septiembre para Xbox One, PS4 y PC. Afortunadamente, sólo quedan unos días para conocer las primeras impresiones a los mandos. ¡Tenemos ganas de Lara!

The Last of Us Part 2

Rizar el rizo. Es lo que hará Naughty Dog con la segunda parte de The Last of Us, hablemos de gráficos, narrativa o jugabilidad propiamente dicha. Aún cuando su lanzamiento a corto plazo parezca improbable, pensar en un primer gameplay nos hace salivar.

Fable 4

Microsoft necesita exclusivas como agua de mayo y pocas mejores que el regreso de Fable, tras el dramático cierre de Lionhead Studios. Se dice, se comenta, que Playground Games (Forza Horizon) anda detrás de un mundo abierto compatible con Albión…

Cyberpunk 2077

CD Projekt desanimó al más pintado tras reconocer que Cyberpunk 2077 apunta a la nueva generación de consolas. Como no hay mal que por bien no venga, ésto permitirá un envoltorio más deslumbrante si cabe (no sólo por el abuso de neones).

Death Stranding

Si alguien comprende un ápice de Death Stranding, que nos lo explique. Cada vídeo extraña más que el anterior y Kojima no parece tener prisa por rematar la faena. Es lo que tiene abandonar una relación de tantos años; que no hay quien te tosa. «Mi juego, mis tiempos, mis normas».

Bayonetta 3

Pocas esperanzas de que Bayonetta viaje a Los Ángeles, pues el desarrollo de su tercera aventura acaba de comenzar. Aún así, no deja de ser uno de los títulos más jugosos para la consola híbrida de Nintendo.