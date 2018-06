E3 2018: Sigue la conferencia de Ubisoft en directo Ubisoft estará en la Electronic Entertainment Expo / Ubisoft The Division 2 y Assassin's Creed Odyssey serán los títulos estrella de la presentación EL CORREO Lunes, 4 junio 2018, 15:44

Ubisoft participará de la Electronic Entertainment Expo, a celebrarse en Los Ángeles del 12 al 14 de junio.

Previamente y como es costumbre, la multinacional francesa ofrecerá una conferencia de prensa en la que anunciará sus novedades para los próximos meses. Acceded a esta página el lunes 11 de junio a las 22:00 (horario peninsular) para seguirla en directo.

Algunos de los títulos a tratar son: The Division 2, Assassin's Creed Odyssey, Skull & Bones, The Crew 2, Just Dance 2019 o Beyond Good & Evil 2. Sin olvidarnos del rumoreado Watch Dogs 3 (consultad nuestras predicciones para saber más).