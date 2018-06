PS4 frente a Xbox One y Nintendo Switch: ¿cuál debería comprar? Nintendo Switch, PS4 y Xbox One / Web Así son las características técnicas y los juegos de cada consola SARA BORONDO Viernes, 15 junio 2018, 15:22

Los tres fabricantes de hardware -Sony, Nintendo y Microsoft- tienen ya muy asentadas en el mercado las consolas actuales (PS4, Switch y Xbox One) con lo que es un buen momento para ver las características de cada una de ellas, analizando sus diferentes características, tanto la potencia de cada consola como los juegos que podemos encontrar en cada una de ellas.

Xbox One y PlayStation salieron en noviembre de 2013 con unos días de diferencia; la primera el día 22 (con Kinect como añadido que después se eliminó) y la segunda el 29. Ambas han recibido desde entonces revisiones; en el caso de PlayStation 4 salió el modelo Slim que es igual de potente, pero más pequeño y eficiente, y el modelo Pro, bastante más potente. En el caso de Xbox One salió el modelo Xbox One S, con un diseño mejorado, más pequeña de tamaño y sin Kinect, y está también el modelo Xbos One X, mucho más potente. Switch salió a la venta el 3 de marzo de 2017.

En el apartado técnico PlayStation 4 tiene un procesador a 1,6GHz, una tarjeta gráfica de 1,84 Teraflops y 8 GB GDDR5 de memoria RAM, con capacidad de disco duro de 500GB o 1 TB. Su precio es a partir de 299 euros con un juego. El modelo Pro tiene un procesador a 2,1GHz y una tarjeta gráfica de con 4,2 teraflops de potencia, lo que le permite mostrar gráficos a 4K y HDR (las siglas en inglés para Iluminación de Rango Dinámico, que muestra en pantalla más colores y más fieles a la realidad). También ofrece mejores gráficos al usar el dispositivo de realidad virtual PSVR . Su precio ronda los 399 euros.

Xbox One tiene un procesador a 1,75GHz con una tarjeta gráfica de 1,31 teraflops de potencia, 8 GB DDR3 de RAM y un disco duro de 500 GB. El modelo S es muy parecido, pero el procesador es ligeramente superior y tiene capacidad para mostrar contenidos 4K con HDR, cuesta unos 299 euros con un juego. El procesador del modelo X tiene ocho núcleos a 2,3GHz, con una tarjeta gráfica de 6 Teraflops y 12 Gb de Ram, con lo que está preparada para gráficos a 4K nativos y HDR.

Switch está lejos de estas características. Su principal valor reside en que es una consola híbrida entre portátil y sobremesa, y se puede jugar el mismo juego entres modos diferentes: TV, insertando la consola en la base y viendo la imagen en la pantalla del televisor a 1080p, en modo Sobremesa, en el que la imagen se ve en la pantalla de la misma consola a 720p, que se sostiene sobre la mesa gracias a una patilla abatible, y Portátil, acoplando los mandos a la pantalla y sujetándola con las manos. Utiliza un procesador Tegra personalizado y lleva 4GB de memoria RAM. La capacidad de almacenamiento es de 32 GB y admite tarjetas microSD de hasta 2TB. Su precio es de 329€.

En no pocas ocasiones lo que decide a un usuario (las características de PS4 Pro y Xbox One X no son demasiado diferentes) son los juegos exclusivos. PlayStation 4 es la única en la que se puede jugar a la serie Uncharted o Gran Turismo, Horizon: Zero Dawn, los recién llegados God of War y Detroit: Become Human o los futuros The Last of Us II, Ghost of Tsushima, Death Stranding o Spider-man. En el catálogo de Xbox One están las series Halo, Gears of War, Forza Horizon o Crackdown además de juegos como Cuphead, We Happy Few u Ori and the Will of the Wisps.

También en el apartado de software se desmarca Switch, donde no llegan buena parte de los juegos multiplataforma que sí están en PS4 y Xbox One. No obstante, en el poco más de un año que lleva la consola a la venta tiene un amplio catálogo y Nintendo ya sacó los primeros meses buena parte de su artillería: The Legend of Zelda: Breath of the Wild llegó con el lanzamiento de la consola, a finales de año salió Mario Odyssey. Este año sacó la gama Nintendo Labo que combina videojuegos con juguetes de cartón que debe construir el jugador. En los próximos meses saldrá Octopath Traveller, Pokémon: Let's Go, Pikachu! / Let's Go, Eevee!, Super Mario Party y Super Smash Bros. Ultimate y ya se ha anunciado un nuevo Pokémon para el año que viene.

El juego online de las tres consolas también es diferente. PlayStation tiene el servicio Plus, con el que regala juegos cada mes, ofrece descuentos en juegos y que es necesario para jugar online. La suscripción anual cuesta 59,99€. El servicio online de Microsoft, Live, es el que lleva más tiempo en funcionamiento. La suscripción de pago, Gold, da acceso a Games with Gold y juegos gratuitos cada mes. Es necesaria para jugar online, descargar demos, disfrutar de ofertas y vistas previas de juegos y tener acceso a los juegos guardados en la nube. Recientemente Microsoft ha inaugurado el servicio Game Pass que permite jugar a más de cien juegos mediante streaming por diez euros al mes.

En Switch hasta ahora el servicio online ha sido gratuito, pero a partir de septiembre será necesario estár suscrito para poder jugar online, aunque también se añadirá una selección de juegos clásicos de NES y el servicio de guardado de datos en la nube. La suscripción anual costará 34,99€.

Elegir entre estas tres consolas depende del uso que le vaya a dar a la consola: Switch es la única que permite jugar en casa o en cualquier otro sitio, pero sus gráficos no tienen la calidad de PS4 o Xbox One, y para sacar el máximo partido a estas dos últimas hay que tener una televisión 4K con HDR. Para quienes no sea tan importante la calidad gráfica y sí deseen seguir jugando cuando tienen que salir de casa o se van de viaje Switch puede ser una gran opción, pero los amantes de la calidad visual tal vez decidan optar por PS4 o Xbox One y, en ese caso, la decisión depende más de los juegos exclusivos que gusten a cada uno.