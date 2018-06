Nintendo Switch frente a Nintendo 2DS y 3DS: ¿cuál debería comprar? Nintendo Switch y Nintendo 3DS / Nintendo Las tres consolas de Nintendo se pueden jugar de forma portátil, pero Switch funciona también como sobremesa SARA BORONDO Lunes, 18 junio 2018, 14:02

Nintendo es la empresa fabricante de hardware con más modelos de consolas en el mercado, y tienen nombres tan similares que es fácil perderse en el maremágnum de siglas. En realidad, la mayoría de modelos pertenecen a la familia de portátiles DS (Dual Screen) y luego está la última en llegar -y la que tiene más futuro, que es Switch, y otros dos modelos de sobremesa: la casi extinta Wii U y la longeva Wii que se resiste a desaparecer del todo del mapa casi 12 años después de su lanzamiento (sin ir más lejos este año saldrá para Wii el capítulo anual de una de las series más conocidas de la consola, Just Dance).

La familia DS es realmente extensa y tiene en común tener dos cámaras exteriores y una interior, acelerómetro y giroscopio. En los modelos 3DS y 2DS se puede jugar cualquier juego de la familia DS. Por un lado están los modelos 3DS, que son : 3DS, 3DS XL, New 3DS y New 3DS XL, pero estos dos últimos, los más recientes, son los que prevalecen actualmente. New 3DS y 3DS XL son los últimos modelos de la familia que permiten ver los juegos con imagen tridimensional de forma opcional sin utilizar ninguna gafa. Más aún, tienen un sistema de rastreo facial que detecta al jugador y modifica el ángulo de visión del efecto 3D.

Son también los modelos más rápidos gracias a los procesadores que llevan, e incorporan como característica propia un segundo stick, la palanca C, a la derecha de la pantalla inferior y dos botones adicionales ZR y ZL. Tienen capacidad para tecnología NFC lo que implica que se puede utilizar directamente con estos dos modelos los amiibo y tarjetas amiibo. Utiliza tarjeta micro SD que está en el interior de la consola, de forma que hay que desmontar parte de la carcasa para cambiarla. Los botones a, y, b y x son de colores en el modelo normal y negros en el XL. La pantalla superior es de 3,88 pulgadas y la inferior de 3,33 en el modelo normal y de 4,88 la superior y 4,18 la inferior en el modelo XL. Los modelos New 3DS y New 3DS XL son cada vez más difíciles de encontrar, toda vez que la consola está llegando al final de su ciclo de vida.

El modelo 2DS tiene también variantes: 2DS, 2DS XXL y New 2DS XL, aunque las versión que predomina es New 2DS XL. Nintendo decidió lanzar la gama 2DS pensando en quienes no acostumbraban a jugar con la visión tridimensional del juego en 3DS, de forma que prescindió de esta característica, aunque pueden jugarse todos los juegos de la familia DS viendo la imagen en dos dimensiones. La rama 2DS muestra los juegos en dos dimensiones y las versiones 2DS y 2DS XL no eran plegables pero New 2DS XL sí lo es, tiene conexión NFC, palanca C y botones ZL/ZR. Utiliza tarjetas Micro SD y el sonido es algo inferior al modelo New 3DS: los altavoces son monoaurales (estéreo si se usan con auriculares). 2DS XL tiene una pantalla de 4,88 pulgadas y pesa unos 260 gramos. Su precio es de 149,95 euros. La versión 2DS cuesta 99,95€ con un juego preinstalado.

Switch es la apuesta más reciente de Nintendo, y su principal peculiaridad es que es un modelo híbrido entre consola portátil y de sobremesa, de forma que se puede empezar una partida cómodamente desde el sofá y luego llevársela para seguir jugando en cualquier parte. Switch consiste en la consola, que se puede separar de los mandos (llamados joy-con), los dos mandos y una base en la que se puede insertar la consola.

Hay tres maneras de jugar: en modo televisor, colocando la pantalla en la base y separando los dos mandos (llamados Joy-Con); en modo sobremesa pensado para cuando no hay televisión y se coloca la pantalla en vertical sujetándola con una patilla, y en modo portátil acoplando los mandos a los laterales de la consola. La pantalla es táctil capacitiva de 6,2 pulgadas con una resolución de 1280x720, la resolución máxima en una televisión externa es 1920x1080p. Switch pesa 297 gramos sin los Joy-Con y 398 con ellos acoplados. La memoria interna es de 32 GB, lleva un procesador Tegra Nvidia y dispone de una ranura para las tarjetas de juego, además de otra para tarjetas microSD. Los altavoces son estéreo. El precio de la consola es 329,99€.