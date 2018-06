Análisis de Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux / Atlus El original de Nintendo DS llega revisado y redibujado JORGE GARMENDIA Lunes, 25 junio 2018, 10:08

Shin Megami Tensei: Strange Journey ha sido, gracias a su gran historia y particular atmósfera, uno de los juegos más valorados de la archiconocida saga de videojuegos de rol japonés desarrollados y publicados por Atlus. Es por eso que ahora, casi una década después de su lanzamiento original para Nintendo DS, el estudio ha decidido rehacer el título bajo el sobrenombre «Redux». Así, Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux llega para 3DS revisado y redibujado, con más demonios que vencer, una nueva mazmorra que explorar, ilustraciones añadidas, un arco de personajes adicional y nuevos finales.

La historia comienza cuando una demoníaca distorsión espacial aparece en la Antártida creciendo incesantemente y amenazando con tragarse la Tierra al completo. Ante el terrible fenómeno, Las Naciones Unidas, con el objetivo de indagar más acerca de esta extraña fuerza conocida como Schwarzwelt, forman y envían a la zona un equipo de especialistas de alto nivel. En este contexto nos pondremos en la piel de uno de los valientes soldados encomendados al estudio de la cúpula de energía oscura plagada de demonios, de la que descubriremos que resulta ser un reflejo terrorífico de nuestro propio mundo.

Si bien la fantástica, profunda y retorcida historia demoníaca hacen altamente interesante adentrarse en el argumento, la puesta en escena inicial no ayuda. Por un lado, la narrativa comienza ardua y lenta, con un tutorial lleno de cuadros de texto interminables, en inglés, que parecen no tener fin; y por otro, los personajes principales no son particularmente profundos, por lo que si has jugado a otros Shin Megami Tensei no te sorprenderán lo más mínimo.

No obstante, según avanzamos la experiencia mejora. La atmosfera que crea el título aporta un gran valor gracias al misterioso y espeluznante ambiente que nos rodea y poco a poco todos los personajes se van sintiendo llenos de vida gracias a unas voces en japonés que añaden mucho a su personalización. Igualmente, esta revisión implementa un arco argumental completamente novedoso que se centra en el misterioso personaje Alex. La trama añade giros de guion inesperados al argumento original que junto con la creación de una nueva mazmorra agrega más de 10 horas de juego, variando considerablemente el camino a recorrer que se nos planteaba hace casi una década.

En el apartado gráfico, en comparación con la entrega original, esta versión extendida implementa nuevas ilustraciones y algunas cinemáticas animadas en las que el diálogo se complementa a la perfección, lo cual hace más agradable el título. La banda sonora permanece intacta y sigue fiel a la saga, presentándose como una extraña mezcla orquestal y coral en la que casi todas las pistas son similares por lo que no será algo memorable.

La presentación general del juego no está muy lejos de lo que pudimos ver en Nintendo DS hace 8 años, pero se ha actualizado con retoques en el arte y un aporte de nitidez a las texturas que hacen de Redux una versión más limpia. En este sentido los diseños de las mazmorras son ciertamente interesantes debido a su tematización, ya que cada escenario es característico e individual con respecto al anterior. Cada mazmorra representa una temática. Se recoge desde un campo de batalla destrozado por la guerra a un distrito futurita la ciudad de Tokyo. Esto no es lo único que diferencia a cada escenario y es que en cada área hay diversos acertijos y trampas particulares que nos mantienen alerta.

Sin embargo la estética no suele ser el principal motivo para jugar a Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux. Por eso el título, aunque no descuida este aspecto, busca erguirse como el máximo exponente de la exploración en primera persona y el rastreo de mazmorras de principio a fin. Sin duda un arma de doble filo, ya que da en la clave para aquellos que disfrutan recorriendo lugares laberinticos y luchando sin parar, no necesitando nada más; pero pudiendo ser un impedimento para el público en general. Y es que el juego no cuenta con escenarios exteriores que explorar o NPCs con los que interactuar más allá de lo que nos encontramos en una especie de centro base donde revisamos las misiones, compramos objetos y reponemos salud. De esta forma, la mayor parte del tiempo la emplearemos sorteando los diversos obstáculos con los que nos sorprende cada mazmorra. Las laberínticas áreas pueden parecer abrumadoras a primera vista, pero según vamos avanzando aparece el sentido del reto, dominar cada ubicación y conocer exactamente como atravesarla.

El sistema de batalla se las arregla para ser muy divertido. Tradicionalmente en la saga podemos reclutar demonios para que se unan a nuestro bando y, como en cualquier otro Shin Megami Tensei, los combates se basan en un sistema de alineación. En nuestro camino nos encontraremos con diferentes demonios con los que podremos negociar para que se unan a nuestra causa. Así, la composición de nuestro equipo basada en el reclutamiento, la elección y fusión de nuestros aliados del inframundo se vuelve el aspecto estratégico más importante. Lo que invita a probar diferentes combinaciones para descubrir todo el potencial que el juego ofrece.

Como aporte de fluidez a un buen desarrollo jugable, Redux incorpora la opción de retroceso rápido y de acelerar o saltarse las animaciones en batalla. Además permite elegir al inicio entre el modo fácil, normal o difícil e incorpora otras pequeñas implementaciones que hacen el juego más accesible en general. Como contrapartida, cuando nos encontramos con un demonio irrumpiendo en nuestro camino por primera vez aparece como un destello azul y solo tras vencerle podremos conocer su nombre y su forma. Esto aporta cierta incertidumbre en los primeros compases del juego, dando la sensación de estar luchando a ciegas y aunque no se interpone en la jugabilidad puede generar rechazo.