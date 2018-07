Análisis de Las Increíbles Aventuras del Capitán Spirit Las Increíbles Aventuras del Capitán Spirit / Dontnod Entertainment Jugamos la precuela de Life is Strange 2 SARA BORONDO Lunes, 2 julio 2018, 15:22

El estudio francés Dontnod dio con la fórmula del éxito con Life is Strange, una aventura gráfica narrativa que contaba en cinco episodios la historia de Max, una joven aspirante a fotógrafa que, gracias a su capacidad de rebobinar el tiempo salva a su amiga de la infancia Chloe. Siguiendo el modelo iniciado por Telltale Games, Life is Strange supone una modernización del concepto de aventura gráfica integrando de forma más natural las acciones del personaje y dotándolo de potencia narrativa que implica al jugador emocionalmente al llevar a tomar decisiones que afectan a la historia y al futuro de los personajes.

La primera parte de la serie vendió más de tres millones de copias, lo que propició la aparición de más títulos. Hace unos meses llegó Life is Strange: Before de Storm, en la que el jugador controla a Chloe en unos sucesos anteriores al primer juego; aunque no estaba producida por Dontnod, el estudio francés logró que los desarrolles estadounidenses de Nine Deck Games mantuvieran intacto el espíritu de la serie y su tono realista en las historias.

En septiembre llegan los capítulos de Life is Strange 2, en los que retoma las riendas del desarrollo Dontnod, y el estudio ha decidido ir poniendo a los jugadores en situación ofreciendo gratis un capítulo introductorio: Las Increíbles Aventuras del Capitán Spirit. El protagonista es Chris, un niño de nueve años que utiliza la imaginación para evadirse de una realidad dura; en poco más de una hora el juego nos cuenta de forma implícita que su madre murió en un accidente de tráfico y su padre se ha refugiado en el alcohol, pero solo aquellos jugadores que decidan seguir el juego que propone Dontnod con una lista de tareas opcional descubrirán más sobre la historia de la familia y sus monstruos del armario y que consisten en actividades como descubrir los distintos héroes y enfrentarse a los villanos o construir el traje de Spirit.

El personaje de Chris conecta directamente con el jugador desde los primeros momentos a través de su inocencia, su soledad, sus miedos y esa fragilidad que desaparece cuando se convierte en el capitán Spirit. El juego anima a profundizar en la imaginación de Chris y entrar de lleno en su mundo lleno de superhéores y villanos, aunque parece que las decisiones que se toman durante la partida no tienen relevancia en la conclusión de la historia.

Además del cambio en el protagonista, la principal novedad que se nota en el juego respecto a los títulos anteriores es que el estudio pretende más describir que narrar. Lo que sucede se puede resumir en una frase, pero en esos minutos que dura el capítulo prólogo de Life is Strange 2 el jugador tiene una idea bastante completa de sus protagonistas y de cómo han llegado hasta ese punto e incluso se puede prever su futuro, pero para eso el jugador debe ser parte activa e investigar por el escenario, los puzles no son tanto para avanzar en la historia como para completar la visión de las vidas de Chris y de su padre.

La mejor calidad del motor gráfico permite dibujar en apenas unas frases al personaje de la vecina y las distintas emociones que siente Chris. Los momentos de calma que siempre ha habido en la serie se sienten casi como una tregua para el pequeño. Este capítulo sirve más que nunca para conectar emocionalmente con el protagonista, aunque queda para el jugador la desagradable tarea de llevar a Chris donde no le gustaría verle y de ocultar lo que desearía denunciar. El jugador se siente así víctima y tan desamparado como lo estaría un niño de nueve años; Dontnod ha afinado mucho para despertar emociones intensas en el jugador y para que haya muchas ganas de saber cómo se aplican estos cambios en la jugabilidad de Life is Strange 2. El primer episodio llegará el 27 de septiembre a PC, Xbox One y PS4. El prólogo Las Increíbles Aventuras del Capitán Spirit está disponible gratis como demo en esas mismas plataformas.