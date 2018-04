WhatsApp lo guardará todo, aunque le digas que no

Las empresas y aplicaciones están dando los últimos pasos para adaptarse al nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) europeo que entra en vigor el próximo 25 de mayo en todos los estados de la Unión Europea.

Aceptación de la nueva normativa que incluye ya un cambio conocido que es la prohibición del uso de la app de mensajería instantánea a menores de 16 años. Hasta ahora, la edad mínima para acceder y que en España no se cumple era de 13 años.

Otra de las novedades anunciadas por la app propiedad de Mark Zuckerberg es que en cualquier momento se le podrá pedir a WhatsApp todas las imágenes y vídeos y la compañía las entregará al usuario.

Hasta la fecha esto no era posible, ya que Whatsapp eliminaba definitivamente estos archivos multimedia pasados un mes desde que fueran eliminados del teléfono, por lo que era imposible recuperarlos.

En las próximas semanas este aspecto cambiará y permanecerá en los servidores de la aplicación de mensajería instantánea. No obstante, Whatsapp recuerda que nadie tendrá acceso a ese contenido, porque «el cifrado de los archivos impide que puedan ser accesibles por alguien distinto al emisor y al receptor de la imagen o el vídeo», explican.

No obstante, hay una última vía. Si pasada una hora no se ha abierto la imagen y se borra de la aplicación, WhatsApp entenderá que no la quiere recibir y por lo tanto la eliminará de sus servidores y no podrá ser posible recuperarla en un futuro, pero para ello tendrán que pasar, como mínimo, 68 minutos.