La OCU pide a Facebook 200 euros por usuario por el caso Cambridge Analytica Facebool logo. / Archivo EMPRESAS La organización representará a 26 millones de usuarios en España INNOVA+ Madrid Lunes, 11 junio 2018, 17:25

Primero fue el Congreso de Estados Unidos, luego el Parlamento Europeo y pronto, parece ser, los juzgados españoles. Esta es, al menos, la intención de la Organización de Consumidores y Usuarios.

La plataforma española ha interpuesto una demanda contra Facebook «en representación de todos los usuarios españoles» por el «uso indebido de sus datos». Denuncia motivada por el escándalo de Cambridge Analytica que afectó a 87 millones de usuarios solo en Estados Unidos.

No obstante, según datos de la propia red social en España, la fuga de datos alcanzó a 136.985 españoles aproximadamente. «Facebook ha incumplido la Ley de Protección de datos al no haber informado ni solicitado autorización expresa a los usuarios para la utilización de sus datos«, explica la organización de consumo, que no restringirá el ámbito de la demanda a los usuarios afectados por el escándalo de Cambridge Analytica, sino que la ampliará a todos los usuarios de la aplicación.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha anunciado además que reclamará «al menos 200 euros de compensación» para cada titular de una cuenta «por el uso indebido de sus datos».

Una cifra que la plataforma que defiende los derechos de los consumidores ha calculado «teniendo en cuenta los beneficios comerciales que Facebook ha obtenido con los datos de sus usuarios», aunque matiza que «será la Administración de Justicia la que, en última instancia, tendrá que evaluar el daño y la cantidad final de la indemnización».

La organización ha abierto la campaña www.misdatossonmios.org para que «los 26 millones de usuarios de Facebook en España» puedan estar informados sobre los avances de esta acción y solicita el apoyo de los consumidores «para impedir que las empresas puedan seguir disponiendo de sus datos sin su consentimiento y utilizarlos en su propio beneficio».