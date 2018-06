Microsoft reconoce a Prodware como partner del año 2018 en España José María Sánchez, director general de Prodware. Prodware ha sido galardonada por su excelencia en la innovación e implementación de soluciones para clientes basadas en tecnología Microsoft REDACCIÓN Madrid Jueves, 14 junio 2018, 12:12

Prodware ha sido reconocida por Microsoft como Partner of the Year 2018 para España. Los Microsoft Awards, que abarcan varias categorías, han recibido 2.600 candidaturas de 115 países de todo el mundo. Prodware ha sido reconocida como Partner del Año en España por sus excelentes soluciones y servicios, así como por su destacado compromiso como filial en España.

«Nuestros casi 20 años de experiencia en implantaciones de tecnología Microsoft nos han llevado a estar completamente alineados con su estrategia. Cubrimos las cuatro áreas de soluciones de Microsoft y todos sus segmentos tanto en grandes como pequeños proyectos (desde las grandes empresas a pymes)», afirma José María Sánchez Santa Cecilia, director general de Prodware en España, quien destaca la «capacidad para proyectos internacionales» de la compañía, así como su «enfoque hacia tecnologías y sistemas cloud».

«Además, desde Prodware realizamos una fuerte apuesta por la innovación desarrollando soluciones disruptivas sobre plataforma Microsoft», asegura Sánchez. Este compromiso con la innovación se ha materializado en la creación de un departamento específico enfocado al desarrollo de negocio. Esta área crea propiedad intelectual que apuesta por la Inteligencia Artificial, las Apps inteligentes, la inteligencia de negocio, etc. «Todo esto nos ha llevado a un gran crecimiento en los últimos cinco años que se ve recompensado con este reconocimiento».

Los premios Microsoft Country Partner of the Year Awards son un reconocimiento a los partners que han demostrado excelencia empresarial en la implantación de soluciones Microsoft a múltiples clientes durante el año pasado. Este premio reconoce a Prodware por su éxito en el compromiso efectivo con Microsoft Ibérica, en la innovación y en el impacto en el negocio, impulsando la satisfacción del cliente y ganando nuevos clientes.

«Nos sentimos muy satisfechos de reconocer a Prodware Spain como Microsoft Country Partner of the Year», ha asegurado la vicepresidenta corporativa de One Commercial Partner de Microsoft Corp, Gavriella Schuster. «Prodware se ha distinguido como un socio líder que ejemplifica la notable experiencia e innovación, activos que promueve la comunidad de socios de Microsoft para ofrecer soluciones transformadoras».