Apple quiere ser Netflix: estas son todas sus series en producción Apple TV de 4ª generación / Apple Los de Cupertino invertirán mil millones de dólares en contenido original JOSÉ CARLOS CASTILLO Lunes, 25 junio 2018, 13:03

El lanzamiento de un set-top-box 4K, compatible con los estándares HDR10 y Dolby Vision, fue tan sólo el primer paso. Apple ambiciona su propia plataforma de vídeo en streaming, al estilo de Netflix, después de hacer lo propio con Apple Music (40 millones de suscriptores en todo el mundo) respecto a Spotify.

Según las últimas informaciones, los de Cupertino habrían invertido 1.000 millones de dólares en la producción de contenido propio (películas, series y programas de televisión) con el que inaugurar el servicio. Tras «Planet of the Apps» y «Carpool Karaoke», el resto de la oferta podría estrenarse el próximo marzo. Aquí un repaso a los títulos trascendidos hasta el momento.

Amazing Stories: Apple rescatará la serie de 1985, dirigida por Steven Spielberg. El director actuará de productor ejecutivo, procurando un tono similar a los de «The Twilight Zone » o «Black Mirror». Constará de 10 capítulos con un presupuesto total de 50 millones de dólares.

«Top of the Morning»: Con título por confirmar, esta serie adaptará la exitosa novela de Brian Stelter, «Top of the Morning: Inside the Cutthroat World of Morning TV». Constará de dos temporadas y estará protagonizada por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon.

Jennifer Aniston

Proyecto de Ronald D. Moore: Drama ambientado en una década de los 60 alternativa, donde la carrera espacial no ha hecho más que empezar. Moore destaca por su especial tratamiento de la ciencia ficción, con trabajos en su haber como el reboot de «Battlestar Galactica» o «Star Trek: The Next Generation».

Home: Serie documental de 10 episodios que nos adentrará en algunas de las casas más peculiares del planeta, profundizando también en quienes las habitan.

Programa de sketches: Estará conducido por la comediante Kristen Wiig y se basa en la colección de relatos cortos «You Think It, I'll Say It», escritos por Curtis Sittenfelds.

Proyecto de Damien Chazelle: El director de «Whiplash» y «La La Land» se unirá a los productores Jordan Horowitz y Fred Berger en una producción sin detalles conocidos.

Damien Chazelle

Carpool Karaoke: Apple ha dado el visto buena a una segunda temporada del programa de entrevistas sobre ruedas, sesiones de karaoke inclusive. La primera temporada comprendió 21 episodios, con las apariciones estelares de Will Smith, Alicia Keys, Ariana Grande o Shaquille O'Neal entre otros.

Swagger: Biografía del jugador de la NBA Kevin Durant, quien ejercerá de productor. También ahondará en la organización deportiva más antigua de los Estados Unidos, la Amateur Athletic Union.

Proyecto de M. Night Shyamalan: El director de «El Sexto Sentido», «Señales» o «El Bosque» prepara un thriller de 10 episodios de 30 minutos. Poco más se sabe, salvo la implicación del guionista de «24: Legacy», Tony Basgallop.

Little America: Kumail Nanjiani («Silicon Valley») y Emily V. Gordon («The Big Sick») escribirán esta serie documental sobre la inmigración estadounidense. Comprenderá capítulos de 30 minutos en formato de antología.

Kumail Nanjiani y Emily V. Gordon

Central Park: En tono musical, la primera serie de animación de Apple introducirá a una familiar de cuidadores de Central Park. Anda detrás el creador de «Bob's Burger» (Loren Bouchard), a quien han encargado un total de 26 episodios. Presatarán su voz figuras como Stanely Tucci o Kristen Bell.

Foundation: Adaptación de la serie de 16 libros esctita por Isaac Asimov, con David Goyer («El Caballero Oscuro») y Josh Friedman («La Guerra de los Mundos») como productores ejecutivos.

Are You Sleeping: Drama criminal de diez episodios basado en la novela homónima de Kathleen Barber. Estará protagonizada por Octavia Spencer («La Forma del Agua») y contará con el mismísimo Aaron Paul («Breaking Bad») en el papel de un convicto cuya inocencia lleva dos décadas cuestionándose. Reese Witherspoon reza como productora ejecutiva.

Dickinson: Comedia de 30 minutos protagonizada por Hailee Steinfeld («Pitch Perfect»). Nos trasladará al siglo XIX como la poeta estadounidense Emily Elizabeth Dickinson, quien hará frente a las constricciones sociales de género.

Emily Elizabeth Dickinson

Shantaram: Paramount Television producirá esta adaptación de la novela de Gregory David Roberts, sobre la fuga de un prisionero australiano que acaba inmerso en el submundo de Bombay.

Little Voices: El creador de «Perdidos» y director de «El Despertar de la Fuerza» se une a la cantante Sara Bareilles para ofrecernos «una carta de amor a la diversidad musical de Nueva York». Contará con 10 episodios.

«Hilde Lysiak»: Drama de diez episodios basado en la historia real de Hilde Lysiak, adolescente que destapó un asesinato a través de su propio periódico (Orange Street News). Paramount Television ejercerá de productora.

Proyecto de Oprah Winfrey: La reina de la televisión estadounidense también tendrá su hueco en la parrilla de Apple, fruto de un acuerdo a largo plazo para la creación de «programas basados en su habilidad incomparable para conectar con audiencias de todo el mundo».

Oprah Winfrey

Proyecto de Sesame Workshop: La televisión de Apple tampoco descartará el contenido infantil, si bien «Barrio Sésamo» queda fuera de la ecuación por tema de derechos. Esperamos así un combinado de marionetas, animación e imagen real.

Calls: Adaptación americana de la serie de Canal + Francia. Comprende historias breves contadas mediante audios reales e imágenes minimalistas.