Ocho consejos para entrar en la industria del videojuego

Alejandro García y Eduardo García, ingeniero y artista en Ubisoft, detallan cómo comenzaron en la industria | "El inglés es imprescindible", aseguran

Ingeniero informático y artista. Alejandro García y Eduardo García son, a buen seguro, dos personas idóneas para explicar cómo acceder a la industria del videojuego, un sector cuya ideosincrasia siembra dudas, a menudo, por abarcar ambitos de disciplinas tan distintas. Sin embargo, el primer consejo que han lanzado ambos en la ponencia 'Cómo formarte para crear videojuegos en una gran compañía' del Fun & Serious Game Festival, que ha comenzado hoy en Bilbao, es el mismo: "El inglés es imprescindible porque si no no vas a poder salir de España".

A partir de ahí los caminos se bifurcan. Ambos miembros de la compañía Ubisoft, Alejandro se formó como ingeniero informático y posteriormente hizo un máster en la Utad de programación de videojuegos. "Fue muy interesante porque se hace junto a otros masters de diseño y arte y el proyecto final es hacer un juego", explica. Ahora es programador de motores en Ubisoft Reflections. Por su parte, Eduardo cursó estudios de grado universitario en Bellas Artes en Arte Digital y Animación en Digipen y se encarga de elaborar paisajes y edificios como artista conceptual en Ubisoft Blue Byte.

Y no ha sido fácil. Alejandro, procedente del mundillo 'indie' -llegó a publicar un título para PlayStation 4 bajo el programa PlayStation Talents, para talentos emergentes-, asegura haber adquirido un montón de experiencia. "En una compañía grande, te das cuenta de lo importante que es el trabajo de testeo para asegurar la calidad del producto y de la importancia de las metodologías y del proceso de enviar y validar. Es bastante distinto a lo que tenía en mente", reconoce.

En este sentido, afirma que es muy importante especializarse en algún área. De cara a la programación, las matemáticas son imprescindibles -"El álgebra cambió mi forma de pensar", comenta- y apunta al lenguaje de programación C++ como "el estandar en la industria". "Si eres malo con los números nunca pasarás del primer año", resume. Y va más allá: "No puedes quedarte solo con la formación de la universidad, necesitas seguir aprendiendo por tu cuenta".

Finalmente, Alejandro recomienda evitar caer en hacer muchos prototipos. "Es mejor hacer solo un juego, terminarlo y publicarlo donde sea, a tener muchas ideas proyectadas pero ninguna culminada".

Por su parte, Eduardo da cuatro recomendaciones para que aquellos artistas que estén pensando en meterse en la industria: pasar al dibujo digital, saber trabajar en equipo, subir las obras a todas partes -"alguien las verá", dice- y encontrar el área en que uno se encuentre más cómodo porque "mejorarás más rápido y, una vez dentro de la industria, no pararás de hacer eso".