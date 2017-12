Aviso: anuncian más móviles en los que WhatsApp dejará de funcionar en 2018 Además de los ya conocidos, corroboran que en otros más actuales dejarán de estar activas algunas funciones «en cualquier momento» ELCORREO.COM Miércoles, 27 diciembre 2017, 16:52

Las continuas actualizaciones en la aplicación WhatsApp harán que la herramienta no se pueda utilizar cada vez en un mayor número de dispositivos. No lo hará en aquellos con sistemas operativos antiguos y ha señalado en concreto una serie donde, si funciona, lo hará de forma muy limitada. Presta atención y comprueba que tu terminal no se encuentra entre los señalados. De ser así, tendrás que buscar otras opciones.

Tras confirmar que no es compatible con sistemas operativos de Android anteriores a 2.3.3, ni con Windows Phone 7, iOS 3GS/ iOS 6 y Nokia Symbian S60, ahora trascienden los que tendrán un uso sumamente limitado, si es que llegan a funcionar. No se podrá crear una cuenta nueva ni tampoco verificar una cuenta existente. Son los móviles que dejarán de funcionar con WhatsApp en los próximos días.

Una situación que afecta a BlackBerry OS y BlackBerry 10 hasta este 31 de diciembre, al igual que Windows Phone 8.0 y anteriores. El Nokia S40 tiene como fecha de caducidad el 31 de diciembre de 2018, mientras que aquellos con sistema operativo Android 2.3.7 y anteriores la tendrán en el 1 de febrero de 2020.

«Debido a que ya no estamos desarrollando funciones para estas plataformas, algunas podrían dejar de funcionar en cualquier momento. No cuentan con la capacidad requerida para expandir la lista de funciones de nuestra aplicación en el futuro», aseguran desde WhatsApp.