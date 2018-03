Margarita Uria - Directora de la Agencia Vasca de Protección de Datos «Estoy aterrada por lo de Facebook, la ley va por detrás en el robo de datos» Margarita Uria posa en los pasillos del antiguo seminario de Vitoria donde la Agencia Vasca de Protección de Datos tiene su sede. / Rafa Gutiérrez Uria defiende un nuevo reglamento que dará más garantías: «Hasta ahora se han impuesto multas, que serán mayores, y hay una pérdida de reputación» JESÚS J. HERNÁNDEZ Martes, 27 marzo 2018, 01:40

La semana que viene alcanza la edad oficial de jubilación, pero Margarita Uria (Bilbao, 1953) se comprometió a acabar los dos años de mandato que le quedan.

– El escándalo de la malversación masiva de datos de Facebook por parte de Cambridge Analytica revela que estamos absolutamente desprotegidos.

– Es algo que me preocupa mucho. El nuevo reglamento europeo, que entra en vigor el 25 de mayo, ofrece mayores garantías. No diría que estamos absolutamente desprotegidos pero no sé si sabemos usar los instrumentos que tenemos. De cualquier modo, hay que saber si esa información que se vendió era real y también si había sido consentida, si aparecía en las condiciones. Y luego está la exhibición en las redes sociales, a mi juicio excesiva. Pero yo soy de otra época. Hay que hacer pedagogía. El negocio de los datos es muy tentador. Se dice que es el petróleo del siglo XXI. Pero ha pasado siempre. Antes, para hacerse una tarjeta o que te dieran una muestra de algo, dabas mil detalles.

– Entonces no condicionaba, como ha podido suceder ahora, la elección del presidente de EE UU. ¿Es la prueba de ese ejemplo manido de que vivimos en la novela de Orwell?

– Sí. Estoy aterrada. También se ha dicho, aunque no se sabe si está acreditado, que algunos países intervinieron en el proceso catalán.

–Pero ¿qué pueden hacer las instituciones para proteger a la ciudadanía de estos desmanes de empresas privadas como Facebook?

– La agencia vasca no tiene competencias en la esfera privada, pero sí la española, y ha dado ejemplo a la hora de multar aFacebook, a Whatsapp o a Google por el uso indebido de datos. Multas importantes, de 600.000 euros, aunque no es mucho para ellos. Pero su imagen corporativa sufre daño. Hemos visto bajadas en Bolsa estos días.

– Si las multas no afectan a las multinacionales, ¿cómo vamos a elevar la protección?

– En el nuevo reglamento se prevén sanciones mayores, hasta de 30 millones de euros. Y también se va a crear el Comité del Protector de Datos Europeos. Pero la ley va por detrás, siempre. Sobre todo les importa el daño causado a la reputación.

–¿La ley no va especialmente tarde en esto?

–Sí. Sobre todo en casos de robo de datos, que ya es una conducta delictiva. En el año 2000, la carta de los derechos fundamentales de la Union Europea ya habla de «reforzar y proteger los derechos fundamentales ante los avances tecnológicos».

– La regulación europea no se ha logrado hasta 2018.

– Se ha tardado. Había que unificar el tratamiento de los datos en Europa, con equilibrios entre los 28. También se crea una única autoridad europea. En abril de 2016 se aprobó pero se dieron dos años a los estados para adecuarse. Ley solo tiene Alemania, aquí está en periodo de enmiendas, pero España va por delante en certificaciones.

– Queda un mes para que entre en vigor el reglamento. ¿Qué cambios veremos a pie de calle?

– Entre otros, la figura del delegado de protección de datos. Todas las Administraciones públicas, incluidos los ayuntamientos, deben tener uno y también las empresas que gestionen un gran volumen de datos. Esa figura, experta en Informática y Derecho, servirá de enlace con las autoridades de control. Hay laboratorios de farmacia, aseguradoras, empresas de telefonía, bancos y asesorías que están en ello.

– El nuevo marco crea la categoría 'datos especialmente protegidos'.

– Así es. El ADN, las impresiones de rostros, el iris y la huella dactilar. El reglamento dice que, en principio, no se pueden utilizar nunca. Pero luego el propio artículo abre la puerta a excepciones, como el interés legal, siempre que haya un consentimiento. Se restringe mucho porque estas identificaciones son únicas. Si te roban una contraseña, la puedes cambiar, pero esto no.

–La gente da la huella para acceder al gimnasio.

– Porque es muy cómodo ir en mallas y apretar el botón. Pero hay que plantearse qué pasa con ella. ¿Cómo la custodian? Si me borro, ¿la eliminan? Siempre hay una norma en protección de datos, utilizar el medio menos invasivo. Yo creo que hay otras maneras. Hay colegios con cámaras para prevenir el bullying, pero quizá bastaría con algún profesor más en el patio.

– Dicen que se puede seguir la vida diaria de alguien por las cámaras que le graban 24 horas.

–En el binomio eterno entre seguridad y libertad en mi generación, la libertad era lo primero. En 1999, todos los grupos veíamos invasivas las cámaras. Ahora hay cámaras en los bares de debajo de mi casa.Y la gente dice que mejor, que así no hay robos ni líos. Las suelen tener para mandar desde casa más camareros. A la gente por la seguridad no le importa sacrificar la libertad.

–¿Y no es excesivo?

–A mi juicio, sí.Pero es que el sentir mayoritario es el contrario. Nos piden cámaras en todas partes. No me satisface, pero así es. Ahora el sentir de los grupos es provigilancia.

– ¿Hay que leer esos interminables contratos de cláusulas?

– Es una de las cosas que va cambiar. Se termina con eso de «si usted no me dice que no, será que sí». Ahora será expreso y consciente. También se pide que esas cláusulas no empiecen con la Ley 15/1999 que llevan a que nadie las lea. Se va a un sistema por capas.

– Explíquelo, por favor.

– Un mínimo para todo el mundo con la posibilidad de saber más. Como con la videovigilancia. Todas las cámaras tienen un cartel con una advertencia y ahí se da un teléfono al que puedes llamar para saber más sobre qué se hace con esos vídeos. Un aviso inicial fácil y más capas.

– ¿Las empresas pueden leer los mails de sus empleados?

– No. Eso ya no es tutela de datos, sino privacidad. Es como abrir las cartas. De cualquier modo, hay que establecer para qué es ese correo. Siempre sobre aviso y con sensatez.

–Otro ejemplo. Monitorizar de forma remota la actividad de un trabajador en el ordenador. ¿Cabe?

–Depende. Insisto en que no es mi competencia. A priori es una invasión excesiva de la privacidad. Existen otras formas para controlar la productividad. Si aparece en el contrato, podría caber, pero tiendo a ser suspicaz con estas medidas.

– Un jefe de una empresa vasca contaba el otro día que no podía llamar a un trabajador porque en la centralita se negaban a darle el número. ¿Estas cautelas conducen a veces al esperpento?

– Puede suceder. El otro día me contaron el caso de un hombre muy mayor que acudió a una residencia a ver a un amigo y no le dejaron entrar porque no lograba recordar el número de la habitación. Es una medida sensata para evitar lo invasivo, pero debería haber cierta flexibilidad. Dicho esto, el número de teléfono es un dato sensible y no basta con que te digan que es para determinado uso. Con un teléfono y un DNI se tiene mucha información.

– ¿No se puede limitar los requisitos que piden aplicaciones como Whatsapp? Acceder a la cámara o activar el micrófono.

– Ahí somos nosotros los que elegimos. Podemos optar por no tener Whatsapp, pero es muy cómodo y la empresa tiene el monopolio.

– Es complicado proteger la privacidad de un joven cuando pasa por no usar redes sociales, ni Whatsapp.

– Tiene más que ver con ser cuidadoso. Todo avance tiene sus pros y sus contras. Esta revolución tecnológica tiene muchas cosas positivas pero conviene ser cauto. Y hay que hacer pedagogía con ellos y también con los mayores, que están accediendo ahora a internet.

–A la Agencia Vasca de Protección de Datos sólo le compete la esfera pública. ¿Tiene sentido?

– Todo debe actualizarse. La propia estructura de la agencia se ha quedado antigua. Hay que hacer una autoridad vasca que extienda sus competencias no sólo al plano público, sino también al privado.