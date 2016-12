Una noche gloriosa

En lo que al arte culinario se refiere, los cocineros de Iturri Ondo no andan a la zaga de algunos de los mejores restaurantes de nuestra ciudad, Capital gastronómica en 2014 por motivos más que evidentes. Lo demostraron en una nueva jornada del XX Concurso de Sociedades Gastronómicas de EL CORREO, que alcanza su recta final con un nivel estelar. Fundada en el 1973, esta sociedad ubicada en el número 43 de la calle Herrería, luce en sus estanterías numerosos trofeos relativos a las más diversas competiciones, entre las que se encuentran el Campeonato Mundial de patatas con chorizo, el de marmitako o el Campeonato de Mus. Sus socios, 23 en la actualidad tras algunas incorporaciones de jóvenes promesas, son además fieles seguidores albiazuales y en su pared no falta la elástica del Glorioso. En esta ocasión, no sin falta de nervios, jugaron su mejor partido entre cazuelas para tratar de agradar al exigente jurado con sobresalientes exquisiteces acompañadas de mojes varios.

La pareja protagonista de la noche estuvo formada por Arturo Vitoria y Willy Knörr, en la que fue su segunda participación en este popular torneo que busca a los mejores cocineros amateurs alaveses. Ambos definieron el estilo de cocina que se practica en este txoko como «humilde pero con una vuelta, para escapar de lo sencillo». El apartado relativo a la pesca cayó en manos de Willy, que con la ayuda de algún que otro pinche preparó unos originales crepes rellenos de brandada de bacalao sobre un pil pil de kokotxas y acompañados de salsa de piquillos. Coronó la receta con un toque ‘crunchy’ aportado por un crujiente de piel de bacalao. El chef desveló además uno de los secretos del plato: «En lugar de leche hemos utilizado caldo de pescado para hacer los crepes salados». Confesó además haber realizado varias pruebas antes de dar con el resultado ideal, y es que esto, como pueden comprobar, no es ningún juego.

Enfundado en su chaquetilla de cocinero, Arturo Vitoria se encargó del apartado cárnico, para el que este año las bases del concurso obligan a emplear piezas de ciervo. Arturo se decantó por los lomos de venado para su receta, que tras dejar macerar tres días en vino tinto marcó a la parrilla obteniendo el característico tostado por fuera y un interior de lo más jugoso. Acompañó la carne con una «tempura de verduras negra», lograda añadiendo tinta de chipirón a la harina. Decoró las piezas de ciervo y las zanahorias y los espárragos trigueros crujientes con una salsa de vino dulce. «Había cocinado este tipo de carne alguna vez pero no es muy habitual, creo que lo más importante de esta receta es dejarlo macerar tiempo suficiente para que coja gusto ya que el ciervo es bastante seco de por sí y también limpiarlo muy bien», reveló el chef, que había ‘picado’ de diferentes fuentes para componer la receta final.

Sentimiento albiazul

Sentados alrededor de la mesa, escucharon las descripciones de los cocineros y cataron ambos platos los miembros del jurado entre los que se encontraban Juanjo Martínez de Viñaspre ‘Anemias’, Manolo Bayón (de la Escuela de Hostelería Egibide-Mendizorroza), Aitor Basterra (también profesor de Egibide) y Sabin Unamuno (de la Escuela de Hostelería de Gamarra). En la barra contigua, el resto de socios conversaba animadamente mientras la pantalla del plasma retransmitía el duelo Alavés-Betis. Tras abrir el apetito con unos pintxos de chistorra y unos bocados de las propuestas presentadas a concurso tocó sentarse y disfrutar de una sabrosa cena con sopa de ajo de primero, menestra de cordero como plato principal y manzanas asadas de postre.

Tras la participación de Iturri Ondo, ya sólo resta la sociedad Abendaño para poner punto y final al popular concurso organizado por EL CORREO.