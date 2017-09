Víctor Arguinzóniz, del Asador Etxebarri, Premio Nacional de Gastronomía Víctor Arguinzóniz prepara una chuleta en su asador. / Fernando Gómez La cocina del afamado asador se basa en la búsqueda de una materia prima excepcional y en el sabio manejo de las brasas JULIÁN MÉNDEZ Jueves, 21 septiembre 2017, 12:19

Víctor Arguinzóniz (Axpe, 1960), propietario del Asador Etxebarri, ha sido distinguido con el Premio Nacional de Gastronomía 2016 al Mejor Jefe de Cocina que concede la Real Academia de Gastronomía. La cocina del autodidacta Arguinzóniz se basa en la búsqueda de una materia prima excepcional y en el sabio manejo de las brasas, lo que ha convertido su asador en un referente mundial.

Se trata del restaurante con la quinta lista de espera más larga del mundo, con un menú degustación de 154 euros. Pese a aparecer a la cabeza de todas las clasificaciones (Etxebarri es el sexto mejor local del mundo para la lista The World's 50 Best Restaurants), Arguinzóniz es poco amigo de fastos y eventos sociales. Desde el primer día mantiene la premisa de que si él no se encuentra al frente de las parrillas, Etxebarri no abre sus puertas.

«La cocina es no copiar, es abrir tu propio camino. Y en un mundo tan globalizado, la gente busca cocinas personales», subraya Arguinzóniz. El jurado resalta su evolución culinaria, ligada al desarrollo de «brillantes inventos» como sartenes perforadas por láser que le permiten transformar los productos «en platos delicados e inolvidables».

Arguinzóniz recoge así el testigo de Eneko Atxa, ganador del Premio Nacional de Gastronomía del año pasado.