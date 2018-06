La mascota de... «A veces se larga y visita todo el pueblo» La escritora abraza a Txipi en «el Parque Güell» que su marido, Alberto, construyó en el jardín. / JORDI ALEMANY CARLOS BENITO Domingo, 24 junio 2018, 02:04

Toti Martínez de Lezea es vitoriana y Alberto, su marido desde hace 47 años, es de Bilbao, así que no habían hecho «vida de campo» hasta que se afincaron en Larrabetzu, hace ya más de cuatro décadas. Eso sí, en este tiempo se han resarcido de su pasado urbano: en la parte trasera de su casa se esconde un jardín con algo de jungla y otro tanto de parque botánico, donde Txipi ejerce de rey benévolo sobre los demás animales. Allí viven gatos, en una cantidad que oscila entre dos y diez, aunque Toti no los cuenta como propios porque sostiene que, en realidad, no pertenecen a nadie más que a sí mismos. «Ellos te adoptan a ti», puntualiza. También han instalado un hotel para insectos, una de las iniciativas singulares de Alberto, como «el Parque Güell» que ha construido en un extremo del recinto. «Tuvimos conejos y luego nos daba pena matarlos. Con las gallinas, no sabíamos dónde estaban los huevos y se nos pudrían. Aquí ha habido patos, un pavo, hasta una ternera que dejó un vecino. Y tenemos nueve casitas de pájaros: al principio no las usaban, pero han pasado los años, la madera ha cogido pátina y ahora sí anidan», repasa la escritora, que estos días también está pendiente de las cigüeñas que, por primera vez, se han instalado en la cercana torre de la iglesia.

Toti Martínez de Lezea Escritora. De niña, el único animal que hubo en su casa fue Nabucodonosor, el canario de su hermano. «Se empeñó en tenerlo, pero después no sé si se ocupó de él una semana. Siempre le limpiábamos la jaula mi madre y yo».

Y, por supuesto, por los senderos de este jardín han correteado muchísimos perros, alrededor de treinta. «Siempre hemos tenido alguno, la mayoría de raza 'perro'. Este es el más 'fiño' de todos y también el más golfo», se ríe Toti. A lo largo de la conversación asoman el hocico algunos de aquellos animales del pasado, como el perro pastor que «estaba loco» y atacaba a cualquiera que se acercara a su dueña o la ratonera que destacaba por su inconcebible tasa de fertilidad. «Tenía crías y crías y crías. Llegó a ser tan preocupante que nos íbamos los domingos a Bilbao a regalar los cachorros. Eso sí, solo se los dábamos a quienes superaban un examen serio: ¡nos tenían que convencer! En cuanto los perritos cumplían dos o tres meses, ya nadie los quería y nos los quedábamos», relata. Una de aquellas crías de la ratonera fue Kuka, que se ha hecho famosa porque aparece en los libros de Nur, la exitosa colección infantil de Toti: «No sé con quién se habría liado aquella vez, porque la verdad es que Kuka salió muy grande».

La gente con bastón

Txipi llegó a la familia para hacer compañía a Kuka cuando ya era viejecita y, a la vez, se incorporó también a las historias de Nur, pero esa condición de personaje literario no parece habérsele subido a la cabeza: «Es un cielo, muy listo y cariñoso con todos menos con algunos. Hemos comprobado que suele tratarse de gente con bastón, así que suponemos que alguna vez le habrán dado un bastonazo. Si salgo a la calle y no me lo llevo, a la vuelta no me saluda. Y de vez en cuando se larga, visita todo el pueblo y vuelve. Es un perro muy normal, como nosotros», describe la novelista. Más allá de las obligaciones que impone cualquier mascota, Txipi tiene bien adiestrada a Toti para que le rasque un ratito por las mañanas: «Se me queda mirando y, si no cedo, no me deja desayunar. Y el mejor momento es por la noche, cuando Alberto y yo estamos sentados tranquilamente y él se coloca en medio».

Txipi Raza: Yorkshire terrier. Edad 8 años Peso unos 7 kilos. Carácter inteligente y muy cariñoso. ¿Alguna manía? Cuando la madre de Toti viene a comer, Txipi exige una silla a su lado.

En una mañana soleada como la de hoy, el amistoso 'yorkshire' disfruta de su jardín, mágico en los libros y también en la realidad: los humanos percibimos los aromas intensos de las flores, las plantas y la tierra, pero eso debe de ser un mínimo eco de la multitud de rastros que embriagan su olfato. «Él anda por ahí, buscando, ¡yo qué sé qué busca! También se tumba en la hierba y persigue a los gatos que no son de aquí. Es una vida bucólica».