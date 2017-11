El truco viral de una madre que arrasa en la red Una madre quiso compartir la manera que encontró para conseguir que su bebé se tomara la medicina sin rechistar C. B. Martes, 28 noviembre 2017, 15:13

Internet se ha convertido en un lugar en el que los usuarios comparten toda clase de información, como trucos y consejos útiles que puedan servir a otras personas sobre todo tipo de temáticas. En internet encontramos un enorme abanico de recomendaciones sobre cómo solucionar problemas. Es el caso de esta madre, que después de ensayos y errores, consiguió encontrar la manera para que su bebé se tomara la medicina, y decidió compartir el truco que utilizó en las redes sociales para que otras madres y padres pudieran ponerlo en práctica.

El truco, que se ha convertido en viral, fue publicado con Helena Lee, una madre y enfermera británica, según informa Las Provincias. Su bebé de 8 semanas estaba enfermo y debía tomar una medicina, pero Lee no conseguía administrarle correctamente las dosis. «Intenté de todo. Traté de darle la medicina poco a poco, intenté que la tomara toda de golpe, intenté colarla entre las tomas, e incluso probé con una cuchara, pero lo escupía todo», confesaba esta madre. «Con esta dinámica, mi hijo no recibía las dosis necesarias y por tanto no mejoraba», contó.

Pero entonces, se le ocurrió una idea. Llenó la jeringuilla con la dosis necesaria y la colocó tras la tetina del biberón. Así consiguió que el pequeño se tomara la medicina con si se tratara de leche. «No desperdició ni una gota», explicó Lee. Al ver el buen resultado, decidió compartir el truco en su cuenta de Facebook para que otras madres y padres con el mismo problema pudieran ponerlo en práctica. La publicación se convirtió en viral: actualmente ha sido compartida más de 130.000 veces en dicha red social y ha recibido más de 50.000 comentarios, la mayoría agradeciendo el brillante truco.