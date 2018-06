Una de cada cinco familias vascas no puede permitirse una semana de vacaciones al año Una pareja con sus hijos pasea por el campo. / FOTOLIA El 5,4% de los hogares de Euskadi llega a fin de mes con «mucha dificultad», según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística AGENCIAS Jueves, 21 junio 2018, 12:51

La dificultades económicas para llegar a fin de mes es un gran quebradero de cabeza para miles de españoles. A pesar de que los ingresos medios anuales de un hogar ha crecido un 3,1% respecto al año anterior, siendo 27.5558 euros en todo el territorio nacional, una de cada tres familias españolas (34,4%) no puede ir de vacaciones ni una semana al año y el 37,3% no puede afrontar unos gastos imprevistos, según una encuesta de Condiciones de Vida difundida por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según este mismo trabajo, la situación en Euskadi es mucho mejor. Son una de cada cinco familias vascas las que no pueden permitirse unas cortas vacaciones (22%) y sólo el 17,9% de los hogares del País vasco no tienen capacidad para afrontar desembolsos no previstos.

Según los datos del informe, el 9,3% de los hogares españoles llega a fin de mes con «mucha dificultad» y el 7,4 % no puede pagar a tiempo la hipoteca, el alquiler, el gas, la electricidad o la comunidad, porcentajes que se han reducido entre uno y cinco puntos. Estos porcentajes son de nuevo inferiores en la comunidad autónoma vasca, en concreto del 5,4% y del 4,4%. Euskadi además lidera la tabla de ingresos por persona en 2016 con 14.397 euros, mil euros más que Navarra y Madrid y 6.000 euros más que Extremadura.

TABLA: Dificultades económicas de los hogares por CCAA. (en porcentajes)

CCAA No puede permitirse ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos Retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal Mucha dificultad para llegar a fin de mes Total 34,4 37,3 7,4 9,3 Andalucía 47,9 49,1 9,9 13,9 Aragón 23,6 19,4 3,0 4,6 Asturias 37,6 38,5 3,7 10,8 Illes Balears 35,1 35,5 10,9 4,6 Canarias 44,2 52,4 18,7 20,9 Cantabria 27,6 14,5 2,3 7,5 Castilla y León 26,7 25,3 2,3 5,3 Castilla - La Mancha 39,5 41,7 4,3 9,9 Cataluña 30,1 33,0 6,6 6,9 Comunitat Valenciana 39,1 49,8 11,0 11,5 Extremadura 42,5 47,5 7,8 11,1 Galicia 38,8 23,7 3,7 6,2 Madrid 21,0 34,4 5,6 6,4 Murcia 38,3 43,1 13,2 15,5 Navarra 26,3 18,8 2,0 1,7 País Vasco 22,3 17,9 4,4 5,4 La Rioja 24,9 21,9 2,9 1,1 Ceuta 37,2 36,2 12,1 13,6 Melilla 28,9 29,9 8,1 13,6

Aunque los indicadores registran una mejoría respecto a los de años anteriores también muestran las dificultades que atraviesan los españoles. Así, una de cada cinco personas, el 21,6 % de la población, se encuentra en situación de pobreza y vive con menos de 8.522 euros al año, frente a los 11.074 que perciben de media el resto de habitantes.

Aunque el porcentaje de personas que vive en situación de riesgo de pobreza sigue siendo muy elevado, éste ha descendido en siete décimas en un año en el que los ingresos medios por persona subieron un 3,4 %.

El «riesgo de pobreza», explica Estadística, mide desigualdad, no pobreza absoluta, es decir, cuántas personas tienen menos ingresos que el conjunto de la población. De modo que en 2017, según cálculos para toda Europa, el riesgo de pobreza para los hogares de una persona se ha establecido en 8.522 euros anuales, y en 17.896 para los compuestos por dos adultos y dos menores de 14 años.