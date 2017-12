Tratan de impedir que se exhiba a la cerda Úrsula en la feria de Santo Tomás de San Sebastián 00:56 Varios activistas de Askekintza han ocupado el habitáculo destinado a la cerda que este año protagoniza la fiesta SONIA ARRIETA Jueves, 21 diciembre 2017, 15:50

Una quincena de jóvenes adscritos al movimiento por los derechos de los animales han tratado de impedir esta mañana en San Sebastián la exhibición de la cerda Úrsula, la elegida para protagonizar la fiesta de Santo Tomás que se ha celebrado en la Plaza de la Constitución donostiarra.

A primera hora el grupo antiespecista Askekintza, de Donostialdea, ha tratado de boicotear la salida del camión que transportaba al animal y ha realizado una sentada en el espacio de la plaza de la Constitución acotado para albergar al ejemplar «haciendo uso de la resistencia pasiva», según ha informado la organización en un comunicado.

La situación ha sorprendido a la criadora de Úrsula, Cristina Saralegi, quien se ha encontrado con la inesperada movilización a su llegada a la plaza. «He llegado hacia las siete de la mañana y me ha sorprendido la presencia de los jóvenes. Me han dicho que no bajara a Úrsula de la furgoneta. Ha sido un momento de cierta tensión e incertidumbre, porque no sabía qué hacer», ha relatado la la baserritarra de Leitza a el Diario Vasco.

Saralegi ha optado por ponerse en contacto con responsables del Ayuntamiento para darles a conocer la situación, quienes han dado aviso a la Policía Municipal. Varios agentes se han personado en la Plaza de la Constitución para desalojar a los concentrados, dando por finalizada la protesta sin que se hayan producido más incidentes.

«El objetivo de la acción ha sido denunciar el especismo y la masacre que sufren los cerdos este día. Los cerdos, como las demás especies animales, tienen sistema nervioso central y la capacidad de sentir. Por ende, son individuos que merecen respeto», han destacado los miembros de Askekintza. «Se matarán alrededor de 700 cerdos solo para este día en Donostia», concluyen.

Tras este incidente, Úrsula, procedente del caserío Arro de Leitza y de 360 kilos de peso, ocupa el centro de la fiesta desde entonces ajena a la polémica.