Las trabajadoras de limpieza de centros educativos rechazan una OPE que les dejaría «en la calle» Defienden que no disponen de formación para afrontar un examen y perderían el empleo después de más de 30 años en sus puestos MARTA FDEZ. VALLEJO Miércoles, 2 mayo 2018, 01:05

Las trabajadoras de limpieza de las escuelas públicas vascas que dependen de la Administración están en pie de guerra. Temen perder sus empleos, en los que muchas llevan más de 30 años, si se convoca unas oposiciones para este colectivo y el de cocinas porque no cuentan con la formación suficiente para enfrentarse a un examen. «Muchas de nosotras solo nos defendemos leyendo y escribiendo, pero no como para estudiar un temario y completar un examen», explican las portavoces de las empleadas en colegios e institutos de Bizkaia, en un alto porcentaje de casos con edades que superan los 50 años. Lo mismo sucede en Álava y en Gipuzkoa.

Entre los tres territorios hay cerca de 250 puestos de limpieza -y 300 de cocina- ocupados de forma interina. Las representantes del colectivo sostienen que el Gobierno vasco estaba dispuesto a hacer fijas a estas empleadas que trabajan desde hace décadas para la Administración, pero que han sido «los sindicatos» los que han reclamado una oferta pública de empleo. El resto de operarias, hasta alcanzar las 1.600, están subcontratadas por empresas privadas y por lo tanto no dependen directamente del Ejecutivo.

Las pruebas serán en 2020

La OPE está prevista en principio para el año 2020. No obstante, las bases -lo que se va a exigir y cómo se puntuará a las aspirantes-, se están preparando ya. «Una vez aprobadas no habrá ninguna solución», se quejan preocupadas las trabajadoras adscritas al Departamento de Educación. Las centrales sindicales sostienen que han iniciado las negociaciones con el Gobierno vasco para que las condiciones de la oferta pública «primen» el acceso de estas empleadas mediante la valoración de la antigüedad y los méritos. «Incluso estamos hablando con la Administración para hacer un tipo de prueba adaptada a sus posibilidades», indicaron fuentes de CC OO que, junto con LAB, UGT y ELA, han transmitido a las trabajadoras su propósito de no dejarlas fuera.

Las empleadas de limpieza no se fían de esos compromisos ni de promesas. Dudan, además, de que exista una vía legal para diseñar una prueba a la medida de sus posibilidades. «¿Qué van a hacer para que podamos superarla? Las oposiciones son abiertas, se puede presentar cualquier aspirante y sabemos que habrá muchas. Una persona con formación va a tener muchas oportunidades de sacar una plaza aunque nos den puntos por antigüedad», se temen.

Los sindicatos han pedido la OPE, y aseguran que se facilitará la entrada de las empleadas con antigüedad Reclamación

El Ejecutivo autónomo confirma que una de las reclamaciones de las centrales, entre las que se llevarán a la Mesa Sectorial de este próximo viernes, es la convocatoria de estas oposiciones para el personal de limpieza y cocina. «Sabemos que es una reclamación de los sindicatos, no una propuesta del Gobierno vasco. Y no responde a las necesidades de las trabajadoras que ocupamos ahora las vacantes, porque sabemos que, si se hace la OPE, nos veremos en la calle después de muchos años de trabajar para la Administración», insisten las portavoces del colectivo.

La consejería de Cristina Uriarte tiene otros frentes abiertos, como el de los docentes. Precisamente, en la reunión de pasado mañana, el Departamento de Educación y los sindicatos intentarán avanzar en la negociación -reforzar la etapa de Infantil y las aulas con más necesidades, más plazas de OPE, sustituciones...- bajo la amenaza de nuevas huelgas.