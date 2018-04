LA TORTILLA DE 'LA MANADA' Cuando una decisión judicial parece un concurso de talentos o de tortillas es que algo falla Los cinco miembros de 'La Manada'. JON URIARTE Sábado, 28 abril 2018, 01:30

En cierta ocasión me tocó ser jurado en un concurso de tortillas. Éramos cinco jueces. La idea era que no hubiese empate. No lo hubo. Pero tampoco unanimidad. Cuatro teníamos muy clara la decisión. Uno no. O sí. Porque donde todos veíamos una tortilla perfecta y en su punto, él veía una poco hecha y fea. Prefería otra que, a todas luces, era tan seca como indigesta. No es fácil ser juez. De hecho aquél día sufrimos las iras de los perdedores y sus allegados. Por lo que no quiero imaginar lo que tiene que ser juzgar a cinco hombres acusados de violación. Aunque tengo la sensación, vista la sentencia, que algunos jueces creen que están en un concurso de tortillas.

No pensaba escribir sobre la sentencia de 'la Manada'. En artículos anteriores, como 'Carta a un medio hombre' o 'Las otras pruebas de la manada' ya dejaba claro que una cosa era la decisión judicial, que correspondería a los tribunales, y otra la opinión moral que tenemos cada cual. Pero he aquí que uno de los jueces de este caso piensa lo mismo, según parece por lo que argumenta, que los cinco miembros de 'la Manada' y el ficticio pero real personaje al que me dirigía en ambos textos. Sorpresas te da la vida. Aún así, pese al mal cuerpo que se me quedó, no pensaba teclear más líneas. En este mismo periódico ya lo hacen otros y otras con más datos, criterio y cabeza. Pero el jueves por la noche recibí un texto. Lo había escrito con las tripas, el corazón y, sobre todo, el sentido común, una de mis sobrinas. Tiene 14 años y el don de la escritura. Siendo menor, me guardo su nombre. Pero me ha dado su permiso para robarle un par de párrafos. Lo hago porque me gustaría que el juez que no vio lo mismo que sus dos compañeros, explicara su decisión a las mujeres como ella. Y que responda a estas reflexiones. La primera habla del miedo a hacer lo mismo que un hombre, por el mero hecho de ser mujer.

-Estamos hartas de salir a la calle siendo valientes. Queremos salir siendo y sintiéndonos libres. Sin ese pensamiento de «¿nos podrá pasar algo hoy?»-.

La segunda atiende a la actitud que se presupone debe tener toda mujer para evitar que le suceda algo malo y, si le sucede, que en un juicio posterior nadie pueda decirle que no se defendió. Dice así.

-Basta de enseñar a las mujeres desde niñas a «cómo no ser violadas e ir con cuidado» en vez de enseñar a los niños a «no violar y respetar SIEMPRE a todas las mujeres-.

Incluyo las mayúsculas porque ese SIEMPRE deja claro que un NO es NO, en cualquier momento. Aunque poco antes pareciera SI. Lo que me lleva a fijarme, aún más, en el segundo párrafo. El gran error como sociedad es priorizar la prevención de ellas, frente a la educación de ellos. Es como si fuera más importante enseñar qué hay que hacer para que no te roben, que enseñar a no robar. Absurdo. Y peligroso. Porque luego llega un juez y dice que la culpa la tuvo la víctima porque no se resistió de forma clara, según los cánones que ese señor entiende como claves en una defensa ante un ataque. Por supuesto le dará igual que los psicólogos digan que en estado de shock hay quien se queda paralizado o incluso colabora con los atacantes para evitar mayores males. O que los agentes municipales que acudieron a la llamada confirmen ese estado de shock. No se cansen. Porque dará igual. Ese juez se ha educado bajo la máxima de «si juegas con fuego y te quemas, es culpa tuya». Aunque sean cinco animales los que prendan la cerilla y te des cuenta de lo que realmente está pasando cuando ya es demasiado tarde.

Dicen que no se debe hablar tanto de ese juez. Que es presionar a la justicia. Bueno, eso siempre lo dice quien está conforme con una sentencia y dirá lo contrario cuando no lo esté. Que aquí todos nos conocemos. Hipocresía y demagogia son dos amigas que siempre llevamos con nosotros. Además no hay forma de evitar hablar de él. No se explica, o al menos mi corta mente no lo logra entender, que dos jueces vean una cosa y él otra totalmente diferente. Recapitulemos:

1-Donde los otros ven que la demandante «se sintió impresionada y sin capacidad de reacción», él sostiene que «el rostro de la joven muestra una «innegable expresión relajada, sin asomo de rigidez o tensión, lo que impide sostener cualquier sentimiento de temor, asco, repugnancia, rechazo, negativa, desazón, incomodidad».

2-Donde los otros ven a la demandante «agazapada, acorralada, atemorizada y sometida», él no ve nada de eso y aporta una frase que lo dice todo.«Está claro que, dolor, usted no sintió».

3-Donde los otros ven una reacción de desconexión y disociación de la realidad, que le hizo adoptar una actitud de sometimiento y pasividad, él no ve eso y agrega que, de los gestos, expresiones y sonidos que emite la joven se desprende una excitación sexual». Aunque luego añade que no se puede asegurar del todo que sea así.

4-Donde los otros dicen: «No percibimos en los vídeos ningún signo que nos permita valorar bienestar, sosiego, comodidad, goce o disfrute en la situación por parte de la denunciante», él sólo observa a cinco varones y una mujer practicando «actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo».

5-Y si a lo largo de la sentencia los otros dos no ven que la demandante quisiera participar, él se pregunta «cómo podrían saber los acusados que la víctima no quería mantener relaciones sexuales».

En el único punto en que coinciden es el de «Descartamos el empleo por los acusados de violencia o intimidación». Precisamente el que ha provocado que la pena sea de 9 años para cada uno y no más, cosa que habría sucedido de ser considerado violación y no abuso sexual. Y aquí me paro. Porque este es otro debate y, aunque no estemos de acuerdo, se puede entender que la aplicación estricta de las leyes les hayan obligado a tomar esa decisión. Eso lo sabrán los juristas. De hecho se va a recurrir. Por eso no discutiré la decisión de los otros dos jueces, aunque no comparta su sentencia. Pero lo que nadie me puede negar es que algunos señores y señoras de la toga juzgan a las personas como a las tortillas. Simple cuestión de gusto. Y luego pasa lo del jueves. Que nos sirven una sentencia que no hay quien la digiera.