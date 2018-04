Una sentencia abre camino para que la DGT devuelva puntos del carné a 10.000 conductores en España Las multas mal notificadas quedarían anuladas ELCORREO.COM Martes, 17 abril 2018, 11:27

Una sentencia de un juzgado de Madrid ha obligado a la Dirección General de Tráfico (DGT) a devolver los puntos del carné a un conductor al que Hacienda le había anulado previamente una multa al haber sido esta mal notificada. Según Automovilistas Europeos Asociados (AEA), encargados de la defensa del conductor, esto podría «permitir a cerca de 10.000 conductores recuperar cada año los puntos detraídos indebidamente» por multas mal tramitadas, tanto de Tráfico como de los ayuntamientos.

Según una nota de prensa publicada por AEA, el proceso comenzó con la sanción de 240 euros que se le impuso al conductor afectado por una multa de la que nunca había tenido conocimiento, por lo que empezó una batalla judicial ya que desde la DGT aseguraban que la sanción había sido publicada en el Tablón de Sanciones de Tráfico (TESTRA) ya que la carta había sido devuelta por Correos al encontrarse el automovilista ausente en su domicilio en horas de reparto.

De tribunal en tribunal, el conductor siguió la batalla judicial hasta que fallaron a su favor dado que la notificación había ido dirigida a un domicilio que no era el indicado por el interesado, por lo que se anulaba la sanción económica pero se le mantenía la retirada de puntos. Este punto, desde AEA entendieron que si se había anulado una parte no tiene sentido mantener la otra. La DGT no contestó a los requerimientos de la los abogados, así que tocó volver a los tribunales.

Finalmente, el tribunal Contencioso-Administrativo nº 21 de Madrid dictó el pasado mes de febrero que se le devolvieran los puntos al conductor dado que «la sanción no había adquirido firmeza» y por ello no pueden retirarse tampoco los puntos del carné.

Desde Automovilistas Europeos Asociados aseguran que esta sentencia puede sentar precedente porque «si una multa no está bien notificada no sólo hay que anular la parte económica de la sanción, sino también la mochilita de puntos que la acompaña».

Dado que se calcula que una de cada tres multas de tráfico están mal notificadas, la DGT podría tener que enfrentarse a la devolución de puntos de hasta 10.000 conductores al año en España.