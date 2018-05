Diez delegados de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), entre ellos el vizcaíno, con representación en las prisiones se han encerrado en la sede de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, ubicada en la calle Alcalá de Madrid, para reclamar mejoras laborales y denunciar «la situación de total abandono de las cárceles españolas». Los diez representantes se atrincheraron tras la reunión mantenida ayer con la mesa delegada, que concluyó sin acuerdo.

«Cada vez es más difícil dar un servicio adecuado, cumplir con los fines de reinserción».

Reclaman la equiparación salarial con Cataluña, ya que, según aseguran, sufren un «agravio comparativo» y cobran 400 euros menos al mes y se quejan de que en los últimos años no se ha convocado ninguna oposición y que la plantilla se ha ido reduciendo por jubilaciones y bajas. Denuncian también que los recortes económicos han afectado a que se dediquen pocos recursos a la formación, por lo que no están preparados para enfrentarse a presos yihadistas o de bandas, y no cuentan con herramientas en prevención de conductas violentas. «Sufrimos continúas agresiones de presos peligrosos», advierte el delegado de CSIF-Bizkaia, que pide «una cobertura que nos ayude a sufrir menos ataques». Reivindican que se les considere «agentes de la autoridad las 24 horas del día» y temen que la intención de sus responsables sea la de «privatizar servicios».

En España hay 21.000 funcionarios de prisiones, de los cuales una parte trabaja en las cárceles del País Vasco, las de Basauri, en Bizkaia; Zaballa, en Álava, y Martutene, en Gipuzkoa.