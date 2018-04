el sueño de una boxeadora de barakaldo

10.30-12.30: dos horas de guantes, correr...

Sus sesiones duran entre hora y media y dos horas. Incluyen ring, saltos a la comba, correr... «Intento dar el 200%. Me considero una persona luchadora. No me gusta rendirme o por lo menos eso procuro». Entrena seis días a la semana y descansa el domingo. Estas últimas semanas se ha ejercitado más que sus compañeros de gimnasio porque se preparaba para competir. De hecho, lo iba a haber hecho el pasado 17 de marzo en el campeonato de Euskadi, pero una lesión se lo impidió. Lo hizo este viernes. Y ganó. «Fue una pelea dura, pero salió bien», asegura feliz.